宾利飞驰引入触摸屏遥控器：后座乘客能干更多事

IT之家4月11日消息 大多数豪华轿车都为后座乘员提供了类似平板电脑的小工具，可以让他们调整各种设置，例如座椅设置、拉下窗帘等。但是，全新的宾利飞驰更进一步，它将为后座乘客配备多功能触摸屏，可以对汽车的豪华设备进行控制。

IT之家了解到，这款高清五英寸触摸屏遥控器（TSR）采用抛光金属饰面和钻石滚花装饰。只需按一下按钮，遥控器就会从后排中控台顶部展开，该遥控器由集成磁铁固定在适当的位置，随时可供后座乘客使用。

这款手持式遥控器搭载一枚四核处理器，拥有1GB板载RAM，屏幕分辨率可以达到1280 x 720像素，集成了尖端传感器阵列与触觉反馈系统，配备3,200mAh锂聚合物电池，可确保长时间上下班时不间断使用。

这款触控屏遥控器允许后座乘客设置14向可调节靠背和座垫，还能控制六座座椅加热和通风，五种按摩功能以及扶手加热。此外，它可单独控制后排乘客舱两侧的空调功能，包括风扇速度，温度，空气分配和离子发生器，以提高车内空气的纯度和乘客的舒适感。

此外，这款遥控器还能控制汽车的灯光以及全景天窗，后排座椅乘客可以根据自己的喜好调整灯光的颜色和强度，同时将首选设置存储为收藏选项。还有就是，控制器还可以调控车内可选的Naim Audio 2,200W 18扬声器，并访问驾驶员的信息。在传统豪车里，这些只有驾驶员能调控。