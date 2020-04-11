格力举报奥克斯事件最新进展：后者因空调能效虚假宣传被罚款十万

IT之家4月11日消息 据中国质量总监大会官方微信公众号消息，昨天宁波市市场监督管理局公开了甬市监处〔2020〕20号行政处罚决定书，对奥克斯空调股份有限公司给出了罚款十万元并责令改正的处罚决定。至此，“格力举报奥克斯门”告一段落。

宁波市市场监督管理局对当事人奥克斯空调股份有限公司作出如下行政处罚决定：1.责令改正；2.处罚款十万元。

IT之家了解到，2019年6月10日，格力电器在官方发布《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》。格力电器称，经格力电器实验室实测，奥克斯部分型号空调产品与其宣传、标称的能效值差距较大。格力电器称，经其委托有专业资质的第三方机构检测验证，检测结论与格力电器的检测结论一致，能效比和制冷消耗功率的检测结论均为不合格。

格力电器表示，生产销售此类产品不仅严重侵害了消费者的合法权益，对国家节能减排环保政策以及市场公平竞争的良性秩序也造成了巨大破坏。格力电器表示，如相关行为涉嫌构成《刑法》第一百四十条生产销售伪劣产品罪，请移送公安机关依法追究刑事责任。

2019年6月28日，宁波市市场监督管理局收到上级局转办的关于奥克斯空调股份有限公司涉及8个型号空调能效标识不符合规定的举报材料，当天决定予以立案。2019年8月15日，宁波市市场监督管理局对上级局转办的涉及当事人另外6个型号空调的举报件予以并案处理。