紫光股份控股股东拟转让17%股权，不造成控制权变化

4月10日消息，今日，紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）发布关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告。

公告指出，紫光股份于2020年4月10日收到公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）通知，为引入公司未来发展重要战略资源，进一步优化公司股权结构，提升公司发展潜力，推动公司持续发展，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）等有关规定，紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司347,295,413股股份，占公司总股本的17.00%。

紫光股份指出，本次公开征集转让不会造成公司控制权发生变化。

此外，本次公开征集转让的价格将不低于本次公开征集转让提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者，最终价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的基础上，以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果确定。

紫光股份披露，截至本公告披露日，紫光通信持有公司股份1,076,716,510股，占公司总股本52.70%，均为无限售条件流通股。紫光通信拟以公开征集转让的方式协议转让公司347,295,413股股份，占公司总股本的17.00%。

与此同时，紫光通信后续将进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。