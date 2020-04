IT之家4月11日消息 苹果零售店有一个名为“Today at Apple ”的实践课程,它由一系列涵盖了照片、视频、音乐、编程、艺术和设计等主题的教育互动课程构成。而目前新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发,“Today at Apple ”显然是无法进行了。但美国当地时间周五,苹果推出了新的 "Today at Apple (at Home) "计划。

根据外媒9to5mac的消息,Today at Apple (at Home) 数字版内容将启动,将由伦敦,新加坡和圣莫尼卡的创意专家们拍摄三场。人们将通过新的线上课程学习如何在iPad上绘制俏皮的人像,如何使用iPhone捕捉引人注目的摄影以及如何拍摄充满个性的照片。每节课都借鉴了一些最受欢迎的面对面课程讲授的技巧。

IT之家发现,苹果的教育工作者团队还发布了一个工作簿,其中包含30项针对儿童的创意活动。这些都将通过一部新影片“ Creativity Goes On ”来展现,该影片旨在展现在艰难时期如何拥抱创意。