荣耀老熊：指关节截图功能将回归荣耀30系列手机

IT之家4月11日消息 继早前荣耀手机官宣新款荣耀30系列手机后，今日荣耀业务部副总裁熊军民再度曝光了新款荣耀30系列的另一项重要特性：支持指关节截屏功能。

除了指关节截屏功能“安排上了”之外，熊军民透露此次荣耀30系列手机还有好多贴心的小功能，而之前荣耀业务部赵明也在微博上介绍称荣耀30系列真正的卖点还没开始抖呢，因而此次荣耀30系列的功能细节十分值得期待。

IT之家了解到，此前荣耀已将指关节手势功能HOTA推送给荣耀V30系列用户，这一功能包括指关节截屏、指关节分屏、指关节截取部分屏幕、指关节滚动截取长屏、指关节录屏这5种手势操作，帮助用户拥有更好的手机使用体验。

值得注意的是此前老熊还实测了一下荣耀30的厚度。实测后发现荣耀30厚度仅8.07mm，重量不到190克，整体机身设计十分轻薄。

IT之家此前报道，新款荣耀30系列将由“荣耀30，荣耀30 Pro，荣耀30 Pro+”三款机型组成，将首发搭载麒麟985芯片，采用全频段大振幅双扬声器配置，支持Histen智能音效+游戏听声辨位。新机还将采用高刷新率屏幕，同时据工信部信息显示型号为EBG-AN10的荣耀5G手机（应为荣耀30 Pro）前置3200万像素摄像头，后置5000万像素主摄，支持5倍光学变焦。

新款荣耀30系列手机将于4月15日正式发布。