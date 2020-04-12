运营商要先破十个难题，5G消息才有干掉微信的翻盘机会

微信强大的社交功能替代了运营商的传统通信业务短信+语音，导致运营商的传统业务收入下滑。从某种程度上讲，微信砸破了运营商铁饭碗。

证券时报2014年5月23日报道称，受到腾讯旗下微信的影响，中国移动2013年短信量锐减少15%，2014年前四个月跌幅扩大至逾20%，预期微信将继续对中国移动的短信业务带来较大冲击。

微信除了对短信业务的替代之外，更大的影响在于全面替代了运营商的语音业务。当时运营商正处于语音向流量经营转型阶段，行业自身也存在着放任语音被微信替代的消极作为。

实际上，中国移动早在微信形成气候之前，就发现了其可能给通信行业带来的颠覆性影响。中国移动为此还在多个正式场合呼吁同行共同应对微信的现实威胁，可惜并未得到友商响应。

眼看着微信一天天壮大并形成了对消息的垄断地位，三大运营商不但深刻体会到了抱团创新的重要性，而且也感受了闭门造车自食恶果的尴尬。为了突破微信的重围，中国移动甚至还投入巨额资金努力挽救半死不活的飞信，虽然结果是徒劳的。

随着时间的推移，微信基于社交形成的商业生态圈对运营商的威胁已经越来越大。可以毫不夸张地说，运营商越来越像是在给微信打工。因此，运营商迫切需要改变当前在消息领域的不利处境。现在这种共识已经成为实际行动。

4月8日，中国移动、中国联通、中国电信联合国内的华为、中兴、小米、VIVO、OPPO、联想、魅族以及国外的三星等手机终端厂商共同了发布了《5G消息白皮书》，合力推广5G时代消息业务的新模式，试图既挽救传统通信业务的下滑窘态，又拓宽业务收入来源。

很明显三大运营商试图通过通信行业的内部联合并利用行业优势拉拢上下游合作伙伴共同构建产业联盟冲击以微信为代表的互联网公司对社交功能的围困和垄断。现在的问题是，运营商还有多大的翻盘机会？如果能解决下面的问题，我们认为运营商翻盘还是有机会的。

首先是旧瓶装新酒问题。5G消息并不是新事物，也不具备技术性创新，可以说唯一的创新就是添加了“5G”概念。5G消息最早起源于中国移动2014年在4G时代倡导的“新消息”概念，也就是在原来短信单纯文字+图片功能基础上，增加了视频等新功能，形成了文字+图片+视频+位置的信息发布集合体。

其次是用户定位导向问题。以用户为中心是互联网公司的运营核心，也是其发展的基础，而这正是运营商欠缺的。正如有关心通信行业的网友所称，运营商本质上还是以领导为中心。虽然运营商口口声声说重视客户诉求，但是实际上领导意志才是第一位的。比如，一个不知情定制都无法根治。

再次是开发团队能力问题。运营商的技术团队人员技能素质根本无法和互联网企业竞争。虽然这些年三大运营商都成立了很多独立运营的子公司，已经比以前进步不少，但是想做出微信这种级别的软件仍需要继续改革，仅仅薪酬待遇一项就能说明问题，毕竟运营商的薪酬养不住技术大牛。

第四是收费格局改变问题。微信是免费使用，而且其聚合了社会生产生活方方面面入口，这极大地便利了人们的生活，对用户的粘性十足。相对来说，5G消息不可能是免费的，毕竟运营商合力推出5G消息的目的是为了增收，而不是为了搞掉微信，或者搞掉微信只是次要目的。

第五是新联盟稳定性问题。虽然是同根生，但是各自为战、相互攻伐是运营商的基色。在5G场景缺乏、应用不足的情况下，运营商组合起来的5G消息联盟本身能够解决多少问题，现在还不确定。有一点特别提醒大家注意，出席发布会的运营商领导都是分管市场业务的副职。

第六是5G消息推广买单问题。烧钱圈用户，这是典型的互联网玩法。在移动互联网时代，运营商能否突破规则限制通过烧钱获客吗？即便可以突破政策限制烧钱获客，那么获客资金按照什么样的比例分摊呢？

第七是运营商内部的信任问题。虽然三大运营商的高层领导经常相互调任，可以说是其乐融融地打成了一片，但是行业内部的信任问题并没有因此得到加强。就像取消流量不限量套餐问题，如果不是监管层强力介入，行业内部自己根本无法解决。

第八是5G消息生存期限问题。虽然在5G NSA时代，个人客户（2C市场）是主要市场，是竞争的焦点，但是未来5G的重点在政企市场（2B市场）。通信专家分析认为个人市场仅仅占5G市场份额的20%，为了这20%的市场，运营商愿意花多少钱来维护呢？

第九是创新的突破性问题。微信不会坐等5G消息对自己的全面围攻，必然会见超拆招。微信未来很可能在互联互通等方面采取更积极的态度，通过主动加强与其他应用的合作，避免自己被边缘化，毕竟微信已经深刻汲取了飞信没落的教训。运营商的创新能否超过微信，现在看来并不乐观。

第十是垃圾短信治理问题。现在垃圾短信已经成为人神共愤，但是目前不但尚未被根除，而且还时不时地兴奋作浪。未来5G消息能不能解决这个问题，或者垃圾短信会不会在5G消息时代更加肆无忌惮，这个问题不容忽视。

微信虽然功能和用户粘性都非常强，但是这并不代表其没有弱点，更不代表其不可战胜。三大运营商能不能通过合力突破微信围困，其意义远远超过5G消息成功普及本身。毕竟实现5G全球领先，除了网络覆盖建设之外，更重要的在于5G应用。如果三大运营商能够形成比较稳定的业务创新联盟，并以此为基础推动各行各业实现5G业务创新，那么这才是对国家、对行业来说更至关重要的。这也是我们乐见的最好结果。