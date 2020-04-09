5G消息应用公布后，8家“RCS概念股”遭交易所灵魂拷问

在昨日三大运营商联合发布《5G消息白皮书》后，市场上出现了一批“RCS概念股”，股价连续多日大涨。交易所也没有闲着，关注函如雪片般飞来。

据C114不完全统计，昨日和今日，交易所已经向北京神州泰岳软件股份有限公司、吴通控股集团股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、彩讯科技股份有限公司、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、梦网荣信科技集团股份有限公司、北京蓝色光标数据科技股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司等8家“RCS概念股”企业发出“灵魂拷问”。

神州泰岳

创业板公司管理部表示，市场将你公司归为5G消息概念股。年报显示，你公司子公司新媒传信科技有限公司（以下简称“新媒传信”）曾参与中国移动“飞信”业务的运营，新媒传信2017年、2018年和2019年上半年分别亏损3373.76万元、3540.95万元和2291.62万元。此外，你公司在创业板关注函【2020】第83号的回函中曾表示，公司与运营商相关的业务AI/ICT运营管理业务分部2019年度预计亏损5.99亿元。

请结合5G消息业务的行业发展现状和竞争情况、你公司相关业务的人员和技术配备情况、飞信业务与5G消息业务运营的具体差异等，说明你公司是否正在或计划开展5G消息业务，相关业务的开发和市场推广是否存在不确定性，是否会对公司业绩产生重大影响，并结合新媒传信及与运营商相关业务的经营与财务状况充分提示风险。

此外，问询函还要求神州泰岳说明公司2019年净亏损14.52亿元，股价上涨与公司基本面是否匹配，以及是否存在为配合股东减持而炒作股价的情形。

吴通控股

创业板公司管理部表示，近期有部分媒体认为你公司业务涉及RCS概念，你公司股价于2020年4月7日、4月8日及4月9日午间收盘连续达到涨幅限制。RCS是一种融合语音、消息等通讯服务的通讯方式，而你公司主营业务为通信互连器件、移动通信终端设备、互联网信息服务三大类，其中你公司子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）主要业务为彩短信服务。

请你公司结合RCS概念，分析说明公司子公司国都互联所从事业务与RCS业务的异同，截至目前公司业务收入是否与 RCS 业务直接相关，如是，请说明上述相关业务开展的具体时间、实际应用领域、主要客户名称、2019 年初至今相关业务收入金额以及2019年相关业务收入占公司营业收入的比重，预计相关业务后续对公司生产经营和财务业绩的实际影响；如否，请进行必要的澄清及风险提示。

你公司目前是否已实质开展与RCS应用相关的研发，RCS通讯方式的商用条件是否已经成熟。如是，请披露有关安排及当前所处阶段，说明你公司为上述研发所配备的人员、技术、在手订单等情况，并就相关技术研发的难点及风险作出风险提示。

东软载波

创业板公司管理部表示，4月7日，你公司在互动易回复投资者称，智能业务板块构筑了以电子线载波通信与无线融合通信技术为基础支撑平台的核心竞争优势。部分媒体和投资者将公司视为RCS概念股，公司股价自4月7日以来连续上涨，累计涨幅超过20%。

你公司智能业务板块所包含的具体内容，公司互动易提及的融合通信技术及其应用场景与近期市场关注的RCS业务和5G业务是否相关。若是，请详细说明相关技术储备、研发投入以及实现的收入和利润情况；若否，请说明差异并提示风险。

彩讯科技

创业板公司管理部表示，RCS是一种融合语音、消息等通讯服务的通讯方式，而你公司主营业务为开发互联网应用平台。你公司目前是否已实质开展与RCS应用相关的研发，RCS通讯方式的应用条件是否已经成熟。如是，请披露有关安排及当前所处阶段，说明你公司为上述研发所配备的人员、技术等情况。

你公司目前开展的业务与RCS是否直接相关。如是，请说明相关业务收入占公司营业收入的比重，或预计相关业务对公司生产经营和财务业绩的实际影响；如否，请进行必要的澄清及风险提示。

你公司2019年业绩快报显示，归属于上市公司股东的净利润为1.38 亿元，同比下降12.9%。请你公司说明业绩发生下滑的原因，是否存在持续下滑的趋势，并结合业务发展情况说明你公司基本面是否发生变化，股价大幅上涨与基本面是否匹配，并就股价涨幅较高以及业绩下滑等事项进行充分的风险提示。

你公司股东车荣全、光彩信息、明彩信息、瑞彩信息分别于2020年2月21日、3月3日发布减持计划，拟合计减持股份占公司总股本的2.4%。请你公司自查说明是否存在炒作热点以配合上述股东减持的情形。

华谊嘉信

对于资本市场划归的“RCS概念股”华谊嘉信，创业板公司管理部并未直接提及，而是针对其股价在2020年4月7日和4月8 日连续两个交易日涨停发出了问询函。

创业板公司管理部表示，公司2017年和2018年连续亏损，2019年业绩快报显示，归属于上市公司股东的净利润为 1125.9万元。请结合营业收入、期间费用、毛利率、投资收益、资产减值、营业外收入的变化情况，详细说明扭亏为盈的主要原因，是否依赖于非经常性损益及其可持续性。

公司控股股东、实际控制人刘伟于2020年3月14日披露了《关于控股股东、实际控制人被动减持股份的预披露公告》。因质押股份融资发生违约，中泰证券拟通过集中竞价方式对刘伟质押的部分股份进行处置，拟处置的股份不超过1342.77 万股，占公司总股本不超过2%。请补充说明公司是否存在通过炒作股价配合股东减持的情形。

蓝色光标

4月8日，蓝色光标在互动易平台回复投资者时确认，旗下亿动Madhouse公司率先推出开屏、插屏、信息流视频、视频积分墙等多种创新的广告模式，开创了国内富媒体(RCS)商业广告的投放。亿动Madhouse公司的线上精准受众投放平台(PDB程序化购买平台)PremiumMad 是富媒体(RCS)的一种，但区别于其他形式，PremiumMad更强调优质的媒体与流量。

蓝色光标股价近日也连续大涨，同时也收到了交易所的关注函。对于资本市场划归蓝色光标为“RCS概念股”，创业板公司管理部并未直接提及，而是针对蓝色光标4月3日披露的《关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议的公告》等协议进行了问询，要求蓝色光标解释相关股东签署终止协议的背景和原因，是否违反原委托投票协议的约定，是否还存在其他的协议或者安排，相关股东未来是否存在减持股份的计划等。

梦网集团

对于资本市场划归的“RCS概念股”梦网集团，创业板公司管理部也没有直接提及，而是针对2020年4月7日，梦网集团召开第七届董事会第十九次会议并审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》进行了问询。

中小板公司管理部表示，对照本所《股票上市规则》关于信息披露的基本原则和一般规定，关联交易的披露及应当履行的程序等相关规定，说明你公司是否存在违反《股票上市规则》的情况；结合你公司内控制度，说明前述关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务的原因。

佳讯飞鸿

创业板公司管理部表示，近期部分媒体将你公司归为 RCS概念股，你公司股价于4月8日和4月9日连续两个交易日涨停达到异动标准。RCS是一种基于移动终端实现语音、消息等通信服务融合的通信方式，而公开资料显示你公司为指挥调度通信系统提供商，客户多为交通、国防、能源等领域企业。

请结合RCS应用领域等说明你公司业务与RCS业务间的差异，明确你公司业务与RCS是否直接相关，如是，请说明相关业务开展时间、实际应用领域、客户名称、具体收入占公司营业收入比重，或预计相关业务对公司生产经营和财务业绩的实际影响；如否，请进行必要的澄清及风险提示。