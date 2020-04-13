马斯克：特斯拉百万辆自动驾驶出租车计划仍在推进

4月13日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司在今年年底前让100万辆自动驾驶出租车上路的计划仍在推进中，目前正在等待监管部门的批准。

在2019年的Autonomy Day活动上，马斯克曾宣布特斯拉计划在2020年底前为无人驾驶拼车网络部署100万辆“自动驾驶出租车”。这是特斯拉“全自动驾驶能力”计划的延伸，旨在改善其自2016年以来生产所有汽车的司机辅助驾驶系统Autopilot，使它们能够自动驾驶。

特斯拉的目标是在2020年底之前通过无线软件升级实现这一功能。该公司预计，届时将有超过100万辆上路的汽车配备运行新软件所需的硬件。然而，特斯拉和马斯克之前关于推出Autopilot升级和全自动驾驶能力的时间表显然遭遇了挫折。不过，马斯克表示，他仍然相信特斯拉有能力在今年年底前部署自动驾驶出租车的功能。

当然，马斯克也警告说，一切都取决于监管部门的批准，然后才能在特斯拉的车内实现自动驾驶功能。马斯克所说的“功能”很可能指的是他之前所说的“全自动驾驶功能”，即特斯拉提供自动驾驶系统所需的所有能力，而不会让人们在没有注意或随时准备接手汽车控制的情况下使用的功能。

特斯拉计划使用其已经部署的“功能”系统来收集数据，并对其进行改进。如果获得监管机构的批准，该系统将被用作自动驾驶系统，并逐步推向不同的市场。