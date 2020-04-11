特斯拉宣布半数美国的销售和交付人员将临时休假

北京时间4月11日上午消息，据外媒报道，三名在不同州为特斯拉工作的员工透露，特斯拉经理近日告诉员工们说，公司的休假将影响公司在美国的半数销售人员和交付人员。特斯拉发言人未回复评论请求。

特斯拉在周二给员工的电子邮件中表示，将让所有小时工（必要的小时工除外）休假，并削减受薪员工的工资。该决定乃是出于对全球疫情影响的考虑。眼下的疫情已经迫使特斯拉临时暂停加州的主要制造工厂的汽车生产工作。特斯拉告诉员工说，其预计将于5月4日恢复车辆生产。不过加州当局并没有迹象表示，届时非必要业务将得到恢复。

知情员工透露，公司按照职位和任期，而非按绩效，来决定给予休假的销售和交付员工。他们说，入门级职位或每季度销售目标较低的员工都已经被休假，部分入职时间不到两年的高级销售和交付人员也被休假了。

一名被休假的员工称，他们担心休假之后将面临永久性裁员。因为特斯拉从2019年初开始就一直在削减成本和放弃公司的实体店。但是，他们还是希望，在疫情得到有效控制后，可以重返特斯拉岗位。

2019年2月，马斯克表示公司将逐渐仅提供在线销售，引起一阵轰动。到2019年3月，他又改口说，“客流量比较高且销售显著的门店”不会关闭。

如今，全球疫情迫使汽车经销商尝试采取特斯拉提倡的线上销售策略，来提高汽车销量。但即便有电子商务支撑，考虑到新冠疫情以及石油市场的不确定和价格战，今年电动汽车销售将面临严峻挑战。

根据Wood Mackenzie的最新估计，2019年，全球电动汽车销量为220万辆，到2020年，这一数字预期将下降43%至130万辆。