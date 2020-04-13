OPPO A92s跑分出炉，首发联发科天玑800 5G芯片

IT之家4月13日消息 即将发布的OPPO A92s新机已经现身Geekbench基准测试平台，证实该机将首发搭载联发科天玑800 5G处理器。

OPPO A92s的内部代号为OPPO PDMK00，该机单核跑分为2504，多核跑分为8130，内置8GB内存。

根据此前曝光的海报显示，OPPO A92s预计将采用侧键指纹识别设计，同时其后置方形四摄模组，并且着重突出了其中两枚摄像头。

据悉，OPPO A92s采用一块6.57英寸的IPS液晶屏，集成了双打孔自拍相机，还拥有120Hz的刷新率。这款手机相当薄，只有8.1毫米，重量为184克。搭载八核联发科天玑800处理器，8GB的LPDDR4X内存和128GB的UFS2.1存储空间。后置四摄像头包括一个4800万像素的主摄像头（索尼IMX586传感器）、一个800万像素的超广角摄像头、一个200万像素的微距摄像头和一个200万像素的深度传感器。正面双打孔内的自拍摄像头一个是1600万像素的主摄像头，使用索尼IMX471传感器，一个是200万像素的深度传感器。

手机还配备了4000mAh电池，支持18W PD3.0快充。值得注意的是，OPPO并没有将其专有的VOOC快充技术纳入其中，而是选择了更加开放的快充标准。

目前官方尚未透露的是这款手机的发布日期，IT之家将保持关注。