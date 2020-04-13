彭博社：苹果iPhone 12刘海将更小，整体设计与iPhone 5类似

IT之家4月13日消息 彭博社消息，苹果公司正在准备借鉴iPad Pro 2020重新设计其2020款高端iPhone，有知情人士透露称将有4款iPhone 12支持5G。

据该名知情人士透露，将至少有两款高端设备采用较为平直的不锈钢边框设计而不是现有的弯曲设计，同时将采用平面屏幕而非现有的倾斜边缘屏幕，整体更像是iPhone 5。此外苹果还一直在开发一款更小且更便宜的HomePod扬声器。同时知情人士也表示，受冠状病毒疫情的影响，部分型号的iPhone 12预计将于9月稍晚一些发布，苹果尚未将任何重大延误的信息通知给供应商，预计其工程师将在5月前往中国并完成相关的产品设计。

IT之家了解到，该名知情人士强调称新款iPhone 12系列机型将对处理器进行重大升级，升级重点在于AI/AR处理上。同时苹果新款HomePod扬声器将采用与现有设备类似的设计。新款HomePod已经开发了数月且遇到了延期，苹果目标是在今年下半年发布且新款HomePod的价格也会更低。

该名消息人士补充道，今年iPhone 11 Pro Max继任产品的屏幕尺寸要大于6.5英寸，同时苹果还考虑未来移除屏幕顶部的“刘海”设计，今年即将发布的新iPhone的“刘海”可能变小。