苹果iPhone 12消息汇总：设计回归经典，有望支持5G网络

据外媒报道，今年对于iPhone来说将是忙碌的一年。有传闻称，苹果正在准备一款最快将在3月发布的低成本iPhone手机，以及4款计划在9月发布的iPhone 12手机。下面是到目前为止所了解到的关于iPhone 12的规格、性能和设计的一些细节。

iPhone 12的设计

如果你仍然怀念当年使用iPhone 4的时光，那么2020年将可能是非常适合你的一年。预计iPhone 12将向平板设计概念回归。有报道称，iPhone 12将与iPhone 4非常相似。苹果分析师郭明錤（Ming Chi Kuo）表示，这将是iPhone 12对底座进行重新设计的一个重要部分。

郭明錤说，iPhone 12的显示屏周围仍会有弯曲的玻璃边缘，就像iPhone 11一样。这位分析师在其关于2020年iPhone系列的各种报告中都提到了2/2.5D玻璃。目前，iPhone 11 Pro采用了显示屏玻璃和不锈钢边缘的混合设计。这与iPhone 4不同，iphone 4的侧面完全是方形的。

一份供应链报告还指出，iPhone 12系列将比iPhone 11更薄，最大的iPhone 12机型的厚度仅为7.4毫米。这比8.1毫米厚的iPhone 11 Pro薄了10%左右。其他iPhone 12系列产品是否会更薄，还有待观察。

借鉴了iPad Pro的设计，苹果此次回归到iPhone 4的四方型工业设计主题是有意义的。2018年，苹果重新赋予了iPad Pro以平板机身。这次重新设计受到了用户的好评，因此看到iPad Pro激发了iPhone 12的设计灵感也就不足为奇了。

下面我们来看看iPhone 12曝光的样子：

正如所见的那样在这些曝光机型中，iPhone 12的正面看起来与iPhone 11几乎相同。一些证据表明凹槽尺寸（notch size）可能会小幅减小，但这是否发生仍有待观察。所有四款iPhone 12机型都将采用人脸识别技术（Face ID），可进行人脸识别的TrueDepth摄像头系统将安装在凹槽中。随着9月份发布时间的临近，还可能会有更多的外观细节被透露出来。

iPhone 12的显示屏

今年，苹果的旗舰版iPhone将首次采用OLED显示技术。所有四款iPhone 12机型预计都将采用OLED屏幕，包括iPhone 11（采用LCD屏幕）的继任机型在内。

显示屏大小如何？有报道称，与iPhone 11相比，苹果今年将略微调整其最新产品的尺寸。以下是我们目前所知道的：

·一款配备5.4英寸OLED显示屏的iPhone 12

·两款配备6.1英寸OLED显示屏的iPhone 12

·一款配备6.7英寸OLED显示屏的iPhone 12

这意味着iPhone 12系列将同时包含有史以来尺寸最小和最大的iPhone机型。有报道称，5.4英寸的iPhone 12型号的高度将是“介于iPhone SE和iPhone 8之间”，而6.1英寸的机型将介于iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max之间。6.7英寸的iPhone 12机型将“略高于iPhone 11 Pro Max”。

除了OLED，有传言称今年的iPhone将推出120Hz的高刷新率的“ProMotion”显示屏。到目前为止，iPhone只有60Hz的显示屏，但苹果在2017年将120Hz的刷新率引入到了iPad产品线中。刷新率翻倍显著提高了用户的响应体验，用户手势可以更快地转换为屏幕上的动作。

总而言之，苹果此次将推出：一款较小的iPhone 12机型，两款与iPhone 11尺寸相同的iphone 12机型，以及一款尺寸较大的机型。

iPhone12的摄像头

除了屏幕尺寸，iPhone 12各款机型之间最大的区别在于摄像头技术。从根本上讲，苹果计划推出两款配备双镜头摄像头系统的iPhone 12，以及两款配备三镜头摄像头系统的iPhone 12。

5.4英寸的iPhone 12可能将在背面配备两个摄像头，即超广角和广角镜头。低端的6.1英寸iPhone 12也将采用同样的设置。

而两款高端iPhone 12机型将让人更感兴趣，它们将配备一个三镜头摄像头系统，很可能类似于iPhone 11 Pro那样包含广角，超广角和长焦镜头。这两款高端iPhone 12机型预计还将配备一个新的飞行时间（time-of-flight，ToF）3D传感器。飞行时间传感器类似于iPhone正面用于人脸识别的红外TrueDepth摄像头系统。在背面的摄像头中添加ToF 3D传感系统将实现更高逼真度的3D照片拍摄，可能会开辟新的增强现实机会。由于采用激光驱动技术，ToF传感器将比TrueDepth系统更为强大，工作距离更长。除了增强现实功能外，这种ToF传感器还可以改善那些需要依赖深度数据的场合，例如人像模式。

在软件方面，iPhone 12机型预计将具备iPhone 11目前提供的所有功能，包括深度融合和夜间模式。苹果也有可能在今年推出更多的软件图像处理功能，特别是利用新的ToF技术。

目前还不太清楚前置摄像头的情况，但肯定还有在iPhone 11前置摄像头基础上进一步改进的空间。

iPhone12的A14处理器

iPhone12系列预计将推出下一代苹果A系列处理器，大概名为A14。

根据最近的一份供应链报告，苹果的合作伙伴台积电正按计划在第二季度开始采用一种新的5nm工艺来生产A14处理器。A13采用的是7nm处理器，因此A14应该更省电，速度更快，这要归功于5nm工艺。早期预估表明，如果结合传闻中的6GB内存，A14可以使iPhone12的性能与15英寸的MacBook Pro一样强大。由于特别强调多核性能，游戏性能可以提高50%以上。这些改进主要归功于5nm的制造工艺。

除了新的A14处理器外，iPhone12还可以改进人脸识别性能。巴克莱（Barclays）分析师表示，iPhone 12将包括一个“更新”的面部识别系统。分析师们所说的“更新”到底是什么意思尚不清楚，但这可能意味着苹果将升级用于人脸识别的TrueDepth摄像头系统，并增强其各方面性能。

iPhone 11的人脸识别功能其实已经有所提高，但这主要是由于iOS 13的变化，而不是由于硬件方面的升级。今年，苹果可能会进行实际的硬件改进，以提高人脸识别率。

连接性

或许最值得注意的是，今年推出的iPhone 12四款机型都有望实现5G连接。预计这四款机型都将包括对两种5G技术的支持：sub-6 GHz 5G和mmWave 5G。

全球不同的运营商正在按照各自的部署和时间线推出sub-6 GHz和mmWave网络。mmWave是一种更为令人印象深刻的千兆级速度技术，但其连接范围要小得多。相比之下，美国推出的sub-6 GHz 5G通常能达到100-150 Mbps的速度。

据报道，这四款机型都将支持上述两种5G技术，这不仅对美国用户有用，而且对全球用户也很有用。

虽然苹果正在为iPhone开发自己的内部调制解调器，但iPhone 12可能仍会采用高通公司的调制解调器。

然而，重要的是要知道，苹果对5G的支持只是故事的一半，故事的另一半在于运营商对5G的支持。如果运营商在5G的推出上做的很糟糕，那么iPhone12的优势就不那么显著了。

iPhone 12的命名、定价和发布

目前的所有证据都表明，今年推出的iPhone将被称为iPhone 12。考虑到预期的重新设计，苹果不太可能将2020年作为iPhone升级的“S”年。然而，苹果计划如何为四款iPhone手机打上品牌，目前还不得而知。

就像命名一样，这四款iPhone机型的定价也难以预测。苹果在2019年开创了先例，将入门级iPhone 11价格降至699美元，但这种情况是否继续，仍有待观察。

最后，分析人士说，苹果目前正按计划于今年9月发布iPhone 12。不过，考虑到距离9月份还有8个月的时间，我们不能排除在这期间出现发布延迟的可能性。同时，苹果也有可能错开四款不同机型的发布时间。