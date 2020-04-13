武极4月15日开启品质日活动：i7 9700F+GTX1660台式机仅5188元

IT之家4月13日消息 武极将于4月15日开启品质日活动，零点疯抢半价电竞主机，全场限时3期免息。其中武极i7 9700F/GTX1660-6G/240G台式电脑秒杀价5188元。

IT之家了解到，配置方面，其搭载酷睿i7 9700F，采用GTX 1660 6G显卡，散热方面选用旗舰版风冷，8G DDR4 2666内存+240G SSD存储方案，机箱方面选用武极-幻刺并配有额定400W电源。

此外参与活动的还有武极i7 9700KF/RTX2070S-8G/16G内存版台式电脑，京东秒杀价9188元。



配置方面，其搭载9代酷睿i7 9700KF，采用DUAL GTX 2070 SUPER显卡，散热方面选用B120定制版水冷，存储上由16G DDR4 3200内存+256G NVME SSD存储组成，机箱配有额定550W电源。

参与此次活动的除了i7机型外还有一款i5机型：武极新i5 9400F/GTX1660-6G/B365 游戏台式电脑，京东秒杀价为3788元。



配置方面，其搭载酷睿i5 9400F，采用GTX 1660 6G显卡，散热方面选用旗舰版风冷，8G DDR4 2666内存+240G SSD存储方案，机箱方面选用武极迅影机箱并配有额定400W电源。