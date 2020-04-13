HTC EXODUS 1S将开启门罗币挖矿：每天收益不到3分钱

IT之家4月13日消息 2019年10月份，HTC发布了区块链手机Exodus 1s，这是Exodus 1的继任者，可以兼作硬件分类帐，并且新机又有了其他一些加密技巧。这款智能手机不仅内置加密钱包，而且还具有运行完整的比特币节点的能力。

近期，HTC与Midas实验室宣布合作，在Exodus系列区块链智能手机上启用Monero（门罗币）挖矿功能，这将使用户在口袋中通过应用程序就可以直接挖Monero门罗币。预计该功能将在未来两个月内推出。为了利用采矿服务，HTC会将Midas的DeMiner应用程序集成到Exodus手机中，智能手机可以将一部分CPU和内存分配给挖矿用。

据IT之家获悉，门罗币（Monero，代号XMR）是一个创建于2014年4月开源加密货币，它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币衍生的许多加密货币不同，Monero基于CryptoNote协议，并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。Monero采矿池奖励为6000万美元，并且随着HTC设备中采用Monero挖矿，用户可以获得部分奖励，而不必投资于昂贵的采矿设备。

在谈到Exodus系列时，HTC指出这些设备配备了RandomX挖掘脚本，该脚本使ASIC不再具有竞争力。这些设备中的挖掘脚本更喜欢使用CPU挖矿，而不是GPU。

不过Exodus 1s配置也不高，搭载骁龙435芯片组以及4GB 内存，采用5.7英寸18：9 HD +显示屏，64GB的存储空间（有SD卡插槽），手机仍使用microUSB端口，好在有一个3.5毫米的音频插孔。

“此外，与耗电的笔记本电脑或台式机相比，移动设备上的成熟节电软件开发可增强挖掘的盈利能力的有效性和效率。”

根据Monero公布的信息，Exodus 1s手机每天挖门罗币价值为0.0038美元（约合0.02680人民币），还不到3分钱。