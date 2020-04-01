HTC Cosmos Elite头显单品将于4月16日国内上线

IT之家4月1日消息 近日HTC宣布将单独销售Cosmos Elite头显和外置追踪面板。据HTC官网消息，Cosmos Elite头显将于4月16日国内正式上线。

今年2月底，HTC发布了三款全新的虚拟现实系列产品，分别为VIVE Cosmos精英套装、VIVE Cosmos XR版、VIVE Cosmos基本版。此前VIVE Cosmos精英套装已在国内上市，售价7988元。

此前发布的VIVE Cosmos精英套装包括一个集成外置追踪面板的Cosmos头显，一对SteamVR定位器和一对VIVE操控手柄。其外置追踪面板兼容1.0和2.0版本的定位器以及初代Vive或Vive Pro操控手柄。Cosmos Elite适合于对精准度要求极高的游戏，支持Lighthouse激光定位技术。

但对于已经拥有定位器和VIVE操控手柄的用户来说，购买VIVE Cosmos精英套装无疑有些浪费。HTC官宣Cosmos Elite头显将单独销售后，意味着VIVE老用户们可以单独升级头显，而不用再额外购置多余的设备了。

IT之家获悉，在海外市场单头显设备的零售价格为549美元（约合人民币3887元），并提供《半衰期：Alyx》游戏兑换码以及6个月的Viveport Infinity服务。而外置追踪面板的独立售价为199美元（约合人民币1409元）。目前国内单品价格官方尚未透露。