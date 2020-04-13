249元，OPPO首款40W AirVOOC无线闪充充电器发布：蝶翼式风扇

IT之家4月13日消息 今天晚上，OPPO Ace2超玩大会举行，OPPO Ace2正式发布，搭载了骁龙865处理器，6.5英寸90Hz OLED柔性面板直屏，最高支持180Hz触控采样率，已适配22款90FPS游戏，40W AirVOOC无线闪充，65W超级闪充。

据IT之家了解，OPPO Ace2支持全场景闪充，包括①40W AirVOOC无线闪充，可能是全球第一商用高速无线充电方案，充电5分钟开黑1小时。4000mAh的电池，最快56分钟充满。②65W超级闪充，充电5分钟开黑2小时；③支持最高10W无线反向充电。通过德国莱茵TÜV的安全无线快充认证，又快又安全。

现场OPPO也发布了首款AirVOOC无线闪充充电器，其内部采用蝶翼式风扇，配合侧面隐藏式风口和流线型风道设计，手机在常温下充电时，背面温度能够控制在39°C以下，随时拿起来不烫手。配合OPPO超级玩家Ace2，睡觉时底座可以自动进入静音模式。此外还能为其他符合Qi标准的智能设备提供最高10W的充电功率。

AirVOOC无线闪充充电器售价249元，今日开启预定，4月20日OPPO商城抢先开售，4月20-30日与Ace2一起购买，还可立减30元。