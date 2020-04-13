OPPO Ace2 正式发布，ColorOS 7.1 游戏性能飙升

IT之家4月13日消息 今天晚上，OPPO Ace2超玩大会举行，OPPO Ace2正式发布，搭载了骁龙865处理器，6.5英寸90Hz OLED柔性面板直屏，最高支持180Hz触控采样率，已适配22款90FPS游戏，40W AirVOOC无线闪充，65W超级闪充。另外OPPO Ace2 这次搭载的 ColorOS 7.1 针对游戏性能进行了专属深度优化，给用户带来全新游戏体验。

据IT之家了解，OPPO Ace2 中支持 90FPS 的游戏已经达到20+ 款。ColorOS 7.1 还带来了全新升级的 Hyper Boost 3.0，致力于给玩家带来更稳定的游戏帧率和更流畅的游戏体验。Hyper Boost3.0 能够根据用户使用场景智能地调整系统资源分配，在保证游戏帧率稳定的同时降低游戏功耗。OPPO 实验室数据显示，Hyper Boost 3.0 能让 CPU 资源利用效率最高提升 30%、整机功耗最高降低 12%、温度最高降低1.4℃ ，开启 Hyper Boost 3.0后和平精英可长时间稳定运行 90FPS 高帧率模式。



ColorOS 还向第三方应用开放 Hyper Boost 3.0 温控回调接口，与开发者一起优化游戏场景中手机发热问题，为用户带来更舒适的游戏体验。截止今年第一季度，Hyper Boost 已接入近 80+应用，未来还计划覆盖更多应用。

「4D 振感」能让用户在不同游戏场景感受到不同的振动反馈，使游戏氛围更真实、沉浸感更强烈，而在OPPO Ace2中该功能全新升级为「4D 游戏振感 2.0 」

「4D 游戏振感 2.0」会通过声音、图像和触控识别触发振动，并根据不同枪械类型匹配不同振感，为用户带来视听触全方位联动的感官体验。目前「4D 游戏振感 2.0」已完成对和平精英的适配，后续还将接入更多游戏。

在 OPPO Ace2 中，ColorOS 7.1新增游戏弹幕功能，用弹幕取代以往的横幅通知，使用户在享受游戏带来的乐趣之时也不错过重要消息。相比于横幅通知，消息弹幕化不仅将消息内容呈现得更为全面，还尽可能地不遮挡当前游戏视野，让游戏体验更加完整。同时用户还可自主调节弹幕的数量、速度和透明度，满足个性化通知需求。目前 OPPO Ace2 的游戏弹幕功能已支持短信、微信和 QQ 消息。

而针对用户游戏过程中不方便切到后台进行系统设置场景，ColorOS 7.1 还新增 Breeno 语音游戏秘书。游戏中，OPPO Ace2 用户可以方便地通过语音指令唤醒 Breeno 语音游戏秘书，实现自动录屏、打开/关闭 Wi-Fi、调节屏幕亮度以及音量等操作。下次游戏时遇到值得纪念的时刻，可语音让 Breeno语音游戏秘书帮忙轻松录屏。

Breeno 还上线了游戏定制语音包，让「小布」的音色更加活泼可爱。而 EVA 定制版中还为动漫游戏玩家提供了 EVA 定制语料，让用户在专属定制的台词对话中重温经典。

面对热门手游时常更新数据包的情况，ColorOS 推出「游戏预更新」功能，开启后该功能后系统会智能判断手机状态，处于 WLAN 环境时将提前静默更新游戏数据，让用户节省游戏更新时间，随时随地打开游戏即可畅玩，目前该功能已支持ColorOS 6及以上的版本。

针对游戏中需要切换不同网络的问题，ColorOS 7.1 在游戏助手中增设了「快速切网」功能，方便用户快速调整 SIM 卡通道以及切换移动数据或 Wi-Fi，以最好的网络状态畅玩游戏。