牌面！特斯拉Model Y车主可喊Siri帮开/关后备箱

IT之家4月13日消息 据IMEIteslarati报道，近日一位特斯拉Model Y的车主展示了如何通过苹果的“Hey Siri的”功能打开车辆后备箱。这项功能对于那些可能需要经常运送货物的Model Y车主而言是很有用的。

据一位名叫Ryan Wallace的车主介绍，他所购买的Model Y Performance于近日正式交付，在推文他表示车主可通过说出“HeySiri”打开/关闭Model Y的后行李箱盖。他表示Stats APP（Stats: For Tesla Model S/X/3）拥有集成Siri的设计。这一功能可实现iPhone与特斯拉汽车之间的交互进而允许iPhone控制车辆的部分功能。

IT之家了解到，此前一些汽车制造商已通过使用脚部传感器让打开车辆后行李箱盖变得更容易。脚部感应器对某些人来说是很棒的选择，但是语音激活功能可能会更方便。

Ryan Wallace表示，Stats App的相关功能也可以在Apple Watch上实现，同时iPhone似乎只对车主自己的声音有反应。因为用户在设置该功能时Siri会要求车主录下一段语音作为识别源。同时他表示特斯拉Model Y是唯一一款可以使用声音控制后备箱的车型，同时通过将Siri整合到特斯Stats APP中进而可实现车门开启/上锁、打开空调或激活哨兵模式等功能。