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【IT之家开箱】OPPO Enco W31真无线耳机“被表白”配色图赏

2020/4/13 21:21:24来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月13日消息 今天晚间OPPO正式举办了OPPO Ace2新品发布会，OPPO Enco W31真无线耳机也随之发布，并同步开售，售价299元。

OPPO Enco W31真无线耳机遵循简约小巧的设计理念，外壳圆润轻巧，方便用户随身携带。拥有敢自黑、被表白、真爱粉三种配色可供选择。

IT之家拿到的是“被表白”配色版本，现在为大家带来热乎的图赏。

据官方资料，OPPO Enco W31真无线耳机内置蓝牙5.0芯片，支持单耳/双耳使用；OPPO Enco W31还借助自身手机厂商优势，在手机模块上做了针对性软件优化和传输优化，实现全链路延时优化，降低各个环节中的声音延时，实现低至94ms的延时体验，其中耳机端延时仅为47ms。

OPPO Enco W31真无线耳机采用双TPU复合石墨烯振膜喇叭，并支持AAC高清音频编码和SBC音频格式，更高解析力，还原音乐细节。

值得一提的是，除了支持开盖即连和佩戴检测，OPPO Enco W31还支持三击任意一侧耳机来唤醒Breeno，非OPPO品牌手机也可以支持三击唤醒语音助手操作。

IT之家获悉，OPPO Enco W31售价299元，4月13日在各大电商平台正式上架，4月14日开启预定，4月20日10:00正式开售，真爱粉配色版本5月10日开售。

  

OPPO Enco W31还通过了IP54防尘防水认证，无惧尘埃与汗水。OPPO Enco W31真无线耳机配合充电盒可拥有最高15小时的持久续航，并支持快速充电。

更多图赏：

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关键词：OPPO Enco W31Enco W31IT之家开箱

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