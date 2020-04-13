日本软银预计2019财年运营亏损125亿美元，创历史最差纪录

北京时间4月13日晚间消息，据国外媒体报道，软银集团今日预计，在截至今年3月底的2019财年，公司将出现1.35万亿日元（约合125亿美元）的运营亏损。这表明，软银CEO孙正义对科技初创公司的押注，在最近数月遭受了严重打击。

软银表示，2019财年其愿景基金将亏损1.8万亿日元，而软银自己的投资将额外亏损8000亿日元。软银已经减记了对一些公司的投资价值，包括办公共享初创公司WeWork和卫星运营商OneWeb，后者上个月已申请破产。

自去年WeWork IPO（首次公开募股）失败以来，软银集团遭受了一次又一次的打击。众所周知，孙正义投资了许多共享经济初创公司，这些初创企业允许人们共享办公室或汽车。但由于新冠病毒疫情限制了不必要的外出活动，这些投资受到了沉重的打击。根据之前的财报，愿景基金在截至3月底这个季度可能减记了约1万亿日元的资产。

对此，投资者越来越担心软银及其1000亿美元的愿景基金的稳定性。与今年的高点相比，软银股价一度暴跌逾50%，软银的信用违约互换（CDS，债务违约保险成本）也飙升至约10年来的最高水平。

迫于投资者的压力，软银上个月宣布了一项价值4.5万亿日元（约合410亿美元）的资产出售计划，以资助一项2万亿日元的股票回购计划，并偿还债务和回购债券。

受疫情影响，印度酒店初创公司Oyo上周表示，准备让全球数千名员工无限期休假。知情人士称，Oyo拥有逾10亿美元的银行存款，目前该公司正在探索至少在未来36个月内保持生存的选项。Oyo是软银投资组合中最大的公司之一，显然，这一决定对于软银而言又是一个打击。上个月，Oyo已经宣布将在全球范围内裁员约5000人。

软银2019财年的运营亏损是该公司有史以来最大的一次，软银于1994年上市。此外，软银还预计净亏损将达到7500亿日元，也将创下历史最高纪录。相比之下，上一年同期的利润为1.41万亿日元。排除Sprint业绩，软银预计2019财年销售额将下降约36%，至6.15万亿日元。