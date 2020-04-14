苹果A12Z和A12X处理器裸片对比：两者本质完全相同

IT之家4月14日消息 上个月苹果推出了最新一代的iPad Pro平板电脑，让很多人感到意外的是，但并没有搭载苹果最新的A13 SoC的高端版本，相反，而是使用了一款被苹果称为A12Z的SoC，这显然表明它是基于跟之前A12X相同的Vortex/Tempest架构，也就是2018款iPad Pro搭载的处理器。苹果的这一反常举动让人怀疑，A12Z可能根本就不是一款新的芯片，而本质上就是A12X，今天在TechInsights的报道中证实了这一推测。

这家技术分析和逆向工程公司在一条简短的推文中发布了一份说明，公布了他们的研究结果，并附上了A12Z和A12X的并排裸片（die shots）对比照片。简而言之，这两款芯片似乎是完全相同的，A12Z上的每一个功能块的位置和尺寸都与A12X完全相同，A12Z只是开启了A12X未开启的第八颗GPU核心。

虽然TechInsights的芯片截图分析并没有梳理出一些更细微的细节，比如说芯片的步进（stepping）——A12Z是否采用了较新的步进，但就芯片方面而言，A12Z并没有带来任何新的东西。

相反，这两款芯片之间的显著变化在于它们的配置：A12X在出货时只启用了7个GPU集群，而A12Z在出货时则是启用了全部8个。虽然这只是一个小的变化，但对于苹果来说，启用第8个集群以获得更高的性能是有意义的。A12X是在台积电的7nm生产线上生产的，在2018年发布时，A12X是最大的7nm芯片之一，在18个月后应该会有更高的良率，所以能够开启第八颗GPU核心。

至于为什么苹果公司会选择在2020年的iPad Pro上重新使用A12X而不是调试A13X，IT之家只能猜测，但应该可以归因为成本因素，因为平板电脑市场与智能手机市场有很大的不同。在高性能Arm平板电脑方面，苹果几乎无人能敌，即便如此，他们卖出的iPad数量与iPhone相比，也一直是无法相比。因此，可以与之抗衡的设备少了，而每一代光刻技术的更新换代，芯片开发成本都在持续上升。简而言之，在某一时刻，每年为中端产品创造新的芯片设计就没有什么意义了。