英特尔将TVB加速技术下放到 i7，可自动提升 200 MHz

IT之家4月14日消息 2018年，英特尔发布了8代酷睿H系列处理器，i9-8950HK支持了英特尔TVB加速技术（Thermal Velocity Boost），中文名称为温度自适应睿频加速技术。现在，英特尔将这项技术下放到了十代酷睿i7处理器中。

如上图所示，除了i9-10980HK之外，i7-10875H、i7-10850H和i7-10750H都支持了TVB加速技术。

IT之家了解到，在英特尔2018年的新闻稿中，官方称Thermal Velocity Boost特性支持Intel Core i9-8950HK和Intel Xeon 处理器E-2186M，旨在提高多线程和单线程工作负载的性能。最大核心频率可在处理器温度为50°C或更低且存在睿频功率空间时实现。频率可能会随着处理器温度的升高而降低。

现在，在英特尔十代H系列酷睿处理器的新闻稿中，英特尔表示，所有第十代移动版英特尔酷睿 i7、英特尔酷睿 i9 和英特尔至强处理器均支持英特尔Thermal Velocity Boost（英特尔TVB）。当处理器温度等于或低于 65 度，且存在睿频功率空间时，该特性可将时钟频率适时自动提升 200 MHz。