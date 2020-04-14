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新华三、华为再次强势瓜分中国移动高端硬件防火墙产品集采

2020/4/14 14:41:25来源：C114中国通信网作者：焦焦责编：骑士评论：

今日，中国移动公布了2020-2021年硬件防火墙产品新建部分中，高端硬件防火墙标包的中标结果，最终，该标包被新华三和华为两家瓜分。

据了解，中国移动硬件防火墙产品新建部分于今年2月启动招标，预计采购高、中、低端硬件防火墙共计6867台，其中高端防火墙2874台，中端硬件防火墙1095台，低端硬件防火墙2898台，项目总预算达59854万元（不含税）。项目按照硬件防火墙的高、中、低端划分成三个标包。此次仅公布了标包1（高端硬件防火墙）的中标情况。

中标候选人的投标报价及中标情况如下：

标包1、高端硬件防火墙：

第一中标候选人：新华三技术有限公司，投标报价25353.0941万元（不含税），中标份额70%；

第二中标候选人：华为技术有限公司，投标报价27303.9452元（不含税），中标份额30%。

从两家的中标情况看，新华三再次获得70%的份额，成为第一中标人；华为获30%份额，成为第二中标人。

这个中标结果似乎在大家的预料之中。根据中国移动2019年的两次硬件防火墙产品采购的中标情况，高、中、低端硬件防火墙产品均被新华三和华为两家强势瓜分，且新华三均包揽了70%的份额，成为最大赢家；华为均获30%份额，为第二中标人。

而此次并未同时公布中、低端硬件防火墙产品的中标结果，让人不禁产生猜测，是否中标结果会有所变动？后续，我们将继续关注另外两个标包的中标情况。

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关键词：中国移动防火墙华为

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