任正非卸任上海华为技术有限公司董事

IT之家4月14日消息 4月10日，上海华为技术有限公司发生工商变更，华为CEO任正非退出公司董事，前华为总裁孙亚芳卸任公司法定代表人、董事长，由田兴普接任。此外，包括华为轮值董事长徐直军在内的4名主要人员全部退出，新增董庆阳、陈志东为主要人员。

上海华为技术有限公司成立于2001年1月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括软件开发，通信技术领域内的技术服务，程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、无线通信设备等，由华为技术有限公司全资控股。

另据和讯网报道，自2019年末以来，华为旗下多家公司高层出现变更。2019年11月22日，北京华为数字技术有限公司发生工商变更，孙亚芳、任正非、徐文伟、郭平等退出；田兴普接任法定代表人、董事长。

2019年12月30日，杭州华为企业通信技术有限公司发生董监高变更，郭平卸任法定代表人、董事长，由田兴普接任；此外，孟晚舟退出董事，新增董事庞云光。

2020年3月11日，成都华为技术有限公司发生工商变更，汪涛卸任法定代表人、董事长，由田兴普接任法定代表人、董事长。

上述四家公司均由华为技术有限公司全资控股。

IT之家了解到，田兴普曾是北京华为研究所所长，担任杭州华为企业通信技术有限公司，成都华为技术有限公司，上海华为技术有限公司和北京华为数字技术有限公司的法人和董事长。