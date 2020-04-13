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iFixit拆解华为Mate Xs折叠屏手机：得分2分，电池粘得很牢固

2020/4/13 22:25:06来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月13日消息 在此前的华为终端和战略布局线上发布会上，华为正式发布Mate Xs折叠屏手机，采用了首创的鹰翼折叠设计，搭载麒麟990 5G处理器，8GB内存+512GB存储，售价16999元。现在iFixit拆解华为Mate Xs折叠屏手机视频来了。

尽管折叠屏手机在技术方面已取得了新的飞跃，但由于设备的复杂部件和整体设计，折叠屏手机成为维修的噩梦。iFixit彻底拆解了华为Mate Xs。正如预期的那样，该设备很难被打开，最终得分为2分，满分是10分。华为Mate Xs拆解方面的主要问题之一是电池牢固地粘住，很难从手机中拔出。iFixit表示，华为Mate Xs确实在显示屏组件上做了改进，可以保护它免受灰尘的侵害。

虽然维修性分数2并不夸张，但华为Mate Xs的得分仍然超过了摩托罗拉RAZR折叠屏，并且与三星Galaxy Fold和Galaxy Z Flip维修评分相同。

下面是视频。

IT之家了解到，HUAWEI Mate Xs采用华为首创的鹰翼折叠设计。由100+精密器件构成鹰翼铰链结构，可实现协同运行，无缝支撑HUAWEI Mate Xs的屏幕及折叠使用。官方称，这种材料的强度性能不逊钛合金，令HUAWEI Mate X铰链更可靠。

屏幕方面，HUAWEI Mate Xs展开时是一款厚度仅为5.4毫米的极薄8英寸无界屏幕，闭合后则成为握持舒适的6.6英寸和6.38英寸的双屏手机。HUAWEI Mate Xs的折叠屏幕之下，搭载了一层完整的柔性石墨散热材料，横跨手机的折叠轴线分布。这层散热材料采用飞鱼鳍仿生设计，可以完美适配手机进行折叠，将手机的热量跨屏传导，实现均衡散热。

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关键词：华为Mate Xs华为折叠屏

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