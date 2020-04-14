快播公司破产拍卖：4.5 万元商标以 950 万元成交，王欣已脱钩

IT之家4月14日消息 4月13日到4月14日快播公司进行破产商标和专利拍卖，但已经与快播创始人王欣没有关系。

4月14日，深圳市快播科技有限公司（快播公司）名下234项商标第一次拍卖结果出炉。起拍价4.5万元，经过402次竞买，最终以950万元成交。另外，深圳市快播科技有限公司名下的专利一批拍卖价为134990元。

据介绍，深圳市快播科技有限公司名下的商标一批共计234项，其中有17项商标状态“已失效”，有24项商标状态“等待实质审查”，有5项商标为重复，有188项商标在专用权期限内。本批商标包括快播QVOD、快播Q、快播云KUAIBO等。

深圳市快播科技有限公司（快播公司）现在的法定代表人为于璐，而王欣已经同快播公司脱钩，正在二次创业，成立并控股深圳市云歌人工智能技术有限公司（云歌人工智能）。

此前原快播创始人王欣表示，快播是一个失败的产品，但失败了经验还是有一些的，以前的小众服务者不见得是真小众，是因为平台缺陷，平台能让很多小众职业变成大众职业。

IT之家此前报道，去年底，快播债权人会议通过第一次破产财产分配方案，根据《第一次破产财产分配方案》，本次可供分配的破产财产总额约为人民币1.23亿元，应优先支付和预留的破产费用及共益债务约为人民币798.37万元，参与本次分配及提存的破产债权总额约为人民币1.48亿元，本次分配，职工债权、税款债权的清偿比例为100%，普通债权的清偿比例为76.4772%。对于预计债权，管理人将其受偿份额依法予以提存。