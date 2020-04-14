代号 Whitechapel ，曝谷歌正在自研处理器：用于 Pixel 手机、Chromebook

IT之家4月14日消息 苹果的iPhone或iPad设备搭载了自研的A系列处理器。三星拥有Exynos处理器。最近，微软也开始设计并使用自研处理器，比如Surface Pro X搭载了SQ1处理器。

今天，外媒Axios报道称，谷歌现在正在开发代号为Whitechapel自研移动处理器，它将为未来的Pixel智能手机甚至Chromebook笔记本提供支持。

报告称，谷歌正在与三星紧密合作生产这款芯片，它将采用三星的5nm工艺技术。谷歌在最近几周才开始接收该芯片的工作版本。因此，需要等到明年才能在Pixel设备中使用这些芯片。代号为Whitechapel的移动处理器将具有8个ARM核心，并将进行特殊的硬件优化以支持Google的机器学习技术。也将有专用的硬件来改善Google Assistant的“始终在线”功能。

IT之家此前报道，消息称，三星正在与Google合作开发定制的Exynos芯片组。根据一份新报告，定制的Exynos处理器最快会在今年Google产品中推出。

从爆料获悉，该定制Exynos芯片组将使用三星的5nm LPE工艺制造。据报道，Exynos八核处理器具有两个Cortex-A78 CPU核心，两个Cortex-A76 CPU核心和四个Cortex-A55 CPU核心。该芯片还使用了ARM未发布的Mali MP20 GPU，该GPU基于Borr（北欧神话代号）微体系结构。Google似乎已经移除三星的ISP和NPU，以使用自研的Visual Core ISP和NPU。