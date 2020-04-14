苹果谷歌高级代表：疫情追踪App不会强制安装

北京时间4月14日早间消息，据外媒报道，苹果和谷歌两家公司的高级代表周一表示，政府不能强迫民众使用他们开发的新冠疫情追踪和防控技术。

苹果和谷歌虽是宿敌，但却在上周五宣布合作开发一种技术，方便公共卫生机构编写接触追踪应用。此次合作受到密切关注：这两家硅谷巨头分别拥有iOS和Android两大全球顶级移动操作系统，合计份额接近100%。

接触追踪的目的是为了找到感染新冠病毒等病原体的人以及曾经与之存在密切接触的人，以便采取必要措施。世界各地的政府都在通过类似的应用帮助企业和学校在疫情封锁结束后复工复学。

例如，新加坡就在今年3月推出了名为TraceTogether的接触追踪应用。英格兰和一些法国政府也在开发类似的应用。

但这也引发了政府可能强迫人们使用相关应用的担忧。不过，苹果和谷歌的代表却坚称，他们不会允许此项技术变成强制性命令。

例如，政府无法要求民众使用内置这些API的接触追踪软件，只能建议用户主动安装。不过，同一地区安装这类应用的用户越多，其效果才会越明显。所以企业和政府即便无法强迫民众安装，也应该采取一些措施尽量说服相关人员使用这类技术。

苹果和谷歌还表示，当大流行速度放缓后，他们将逐个地区关闭这一系统。