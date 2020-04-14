美国 FCC 划拨 204 亿美元农村宽带基金，5G 玩家抗议

据Light Reading 报道，美国联邦通信委员会（FCC）准备向电信公司提供高达204亿美元的资金，用于资助农村地区的网络建设。但是该委员会不希望提供资金给打算提供千兆服务的无线公司。

毫无疑问，一些5G玩家对此提出异议。

“5G不仅适用于移动宽带，它还适用于固定无线接入（FWA）。实际上，5G的一些首批用例便是固定无线接入，例如无线光纤解决方案和连接未覆盖服务区域。”爱立信在最近给FCC的评论中写道，“由于5G提供的容量是4G网络的100倍，5G FWA网络消除了部署昂贵光纤接入基础设施的需要，同时提供了其他固定技术无法匹敌的峰值速率。与光纤相比，5G FWA将最后一公里的连接初始成本降低了40%。”

爱立信并不是唯一一家提出这一观点的设备供应商。提供固定无线服务硬件的Siklu以及Cambium也在向FCC提交的文件中也发表了类似的声明。

固定无线互联网提供商Starry在其提交给FCC的文件中表示：“在各种频谱上运行的现代固定无线技术都能够提供千兆服务。”Starry称其目前在毫米波频谱中使用了一种Wi-Fi传输技术，可以在其固定无线服务中每个传输扇区提供高达6.9Gbit / s的速度。

微软也致函FCC称：“微软谨请委员会不要采纳那些排除任何打算使用固定无线技术的申请者的提议。”微软将继续推动其Airband固定无线服务，来消除数字鸿沟。

Verizon、AT&T和T-Mobile已表示将利用5G提供固定无线服务，或已公布了主要的固定无线部署计划。例如，Verizon最近宣传其5G速度超过4Gbit / s。

数十亿资金仍未知去向

争论的焦点是FCC提出的一项名为农村数字机会基金（RDOF）的重大新提案，该提案将向全国各地的运营商分配高达204亿美元，为农村地区的固定电信网络建设提供资金。这项工作实质上是该机构于2018年结束的Connect America Fund II期（CAF II）拍卖的扩大版，引起了固定无线提供商的极大兴趣。

在RDOF资金分配的提案中，FCC希望为几个不同级别的速度提供资金，包括“最小”等级（需要运营商提供25Mbit / s的下载速度）和“基线”等级（需要运行50Mbit / s的速度）。FCC定义的最高速度等级为千兆，要求RDOF获得者提供1Gbit / s的速度。

但FCC表示，DSL和固定无线提供商（包括使用5G的提供商）不能申请1Gbit / s级别的资金。FCC指出：“我们建议，如果申请者未在其FCC表格477数据中申报提供千兆宽带服务，那么打算使用固定无线或DSL技术的任何申请人都将被排除在千兆级别资金的申请之外。”互联网提供商通过FCC表格477数据来告知FCC他们在哪里提供何种服务。同时，“基于截至2018年12月31日的FCC表格477数据，98%的固定无线提供商和DSL提供商未申报提供千兆速度，只有17%的提供商申报了提供100Mbit / s或更高速度的服务。相比之下，82%的光纤运营商/光纤到终端用户提供商申报提供100Mbit / s的宽带速度。”

FCC总结称：“鉴于仍然缺乏广泛部署更高速度宽带服务的申报，因此，期望使用固定无线或DSL的申请者能够在第一个服务里程碑之前提供千兆服务，这似乎是不合理的，除非这个申请者有提供这种速度的历史。”

从10月开始，FCC将开始通过逆向拍卖分配其RDOF资金，在该拍卖中，特定地区的最低出价者将胜出，然后胜出者将利用这些资金开始部署服务。

有线提供商表示欢迎

一些公司对FCC将5G和固定无线技术全面排除在千兆级资金之外的决定表示赞同。

代表销售基于光纤的电信网络公司的光纤宽带协会（Fiber Broadband Association）在FCC关于此事的文件中写道，“除非固定无线提供商能够证明他们已经在运营实际可以提供千兆位服务的网络，否则关于固定无线技术将来可能实现的速度的说法都仅仅是推测，这并不值得FCC对拟议的千兆级竞标排除条款进行更改。”

代表部分农村有线电视运营商的美国电话合作协会（NTCA）在其文件中写道：“在决定如何投资有限的纳税人资金时，委员会的口号应该是，通过投资已知能够满足消费者需求的网络来在第一时间把事情做好。如果今天不在提供一定水平的服务的网络上冒险--实际上，如果之后部署的话，甚至可能无法跟上我们现在看到的这种不断升级的消费者需求--这可能会让数百万美国农村人缺乏足够的服务。因此，关于RDOF资金，委员会应从一开始就为长期无法获取服务的消费者的利益分配资金。”

FCC将固定无线排除在其RDOF计划之外的做法，与它在促进总体无线服务（尤其是5G方面）发展的努力形成了鲜明对比。例如，FCC将中美之间的“5G竞赛”作为其多项重大政策举措的一个原因，包括在部署5G small cell取代地方管辖权的激烈竞争举措。该机构还拍卖了大量支持超高速下载速度的5G毫米波频谱，并已另外设立了90亿美元的5G基金用于资助农村地区的5G建设。