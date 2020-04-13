日本乐天移动将采用容器化技术建设5G网络

北京时间4月13日消息 据外媒报道，日本乐天移动（Rakuten Mobile）在上周正式商用了其4G网络服务。同时该运营商已经在致力于将其网络升级至5G。Rakuten计划在其网络功能虚拟化（NFV）基础设施以及其部分无线接入网（RAN）中采用容器化技术而非虚拟机技术。与其进行容器化技术合作的一些供应商包括Robin.io、Altiostar和英特尔。

Rakuten正在与硅谷初创公司Robin.io合作打造其NFV容器化基础设施。Robin.io是一家成立时间五年的公司，拥有大约60名员工。

在其4G网络中，Rakuten在宏蜂窝基站、边缘数据中心和中央数据中心之上运行一个水平化的云层。这一云层运行在Red Hat的OpenStack（虚拟机）平台上，并且得到了来自思科的支持。

但是Rakuten正在基于容器化技术构建其5G云层。“当涉及到5G时，他们希望实现高度自动化。”Robin.io公司CTO Partha Seetala表示。这家初创公司向Rakuten提供了数千个容器集群。Robin.io的容器化软件采用了Kubernetes容器管理系统。

当被问及为什么Rakuten没有从一开始就采用容器化技术构建网络时，Partha Seetala称，容器化技术在过去几年时间里迅速成熟，他推测Rakuten一开始使用虚拟机可能是出于权宜之计，因为该系统其在开始网络建设时已经完全成熟。

“如果研究下5G RAN核心，会发现它与4G RAN核心是不同的。”Partha Seetala说。“从3GPP标准来看，5G RAN核心将基于微服务的体系结构进行部署。为此，他们需要一个基于Kubernetes的平台。因此，他们基本上是站在另一个平台上。不动产将是相同的数据中心。”

与Rakuten合作建设5G网络的其他供应商包括Altiostar和英特尔，他们在2月份表示正在与这家日本运营商合作推出全球首个基于容器的云原生5G RAN。

Altiostar是Rakuten 4G RAN的主要软件供应商。对于其5G网络，Rakuten将采用Altiostar的软件，并进一步将网络功能分解为可快速部署、可单独升级的容器化应用程序。

在Rakuten Mobile的网络中驱动虚拟化技术的服务器平台，是基于英特尔的Xeon可扩展处理器打造的。作为与Rakuten合作的一部分，英特尔将发布各种Kubernetes插件，以方便在英特尔架构上部署RAN和MEC应用程序容器。

在Rakuten的5G网络中将扮演重要角色的其他供应商包括Airspan，该公司正在为Rakuten部署毫米波技术；而另一家公司NEC已经为Rakuten开发了3.7 GHz Massive MIMO 5G天线RU，该设备将由NEC在其日本的工厂进行制造。