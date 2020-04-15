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一加Bullets Wireless Z无线耳机发布：续航高达20小时

2020/4/15 6:48:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月15日消息 不出所料，新的一加Bullets Wireless Z无线耳机也和一加8和一加 8 Pro一同发布，价格49.95美元（约351元），是Bullets Wireless 2的一半。

一加Bullets Wireless Z无线耳机单次充电可实现20小时的音乐播放，另外，该耳机支持Warp Charge快充功能，只需充电10分钟就能获得长达10小时的播放时间。

Bullets Wireless Z耳机还支持磁控功能，当两只耳机互相连接和分离时，可以暂停和恢复音乐播放。在支持的OnePlus手机上还支持一键连接，以及在两台配对设备之间即时切换的双击手势也得到了保留。

不同于只有两种颜色选择的Bullets Wireless 2，Bullets Wireless Z提供蓝色、薄荷色、黑色和燕麦色四种颜色。

Bullets Wireless Z 耳机支持 IP55 防护等级和蓝牙 5 ，包装盒内置替代耳塞头和 Type-C USB 充电线。

Bullets Wireless Z 使用了9.2mm驱动单元，而不是 Bullet 2 的 10mm 驱动单元。另外Bullet Wireless Z支持低延迟模式，但官方没有详细说明该功能。

Bullets Wireless Z 耳机目前还没有正式的发售日期，IT之家将保持关注。

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关键词：一加一加耳机

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