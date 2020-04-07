一加8/8 Pro X 轴线性马达全线升级

IT之家4月7日消息 去年5月，刘作虎称一加7 Pro使用了横向线性马达，而且是安卓手机里最大最强的一款。现在，刘作虎在微博上宣布新机全系再次升级线性马达，号称“应该是Android 里最先进的 X 轴线性马达”。

刘作虎还表示：“推荐大家拿到手机后一定先体验一下，就像启动超跑时第一时间去感受发动机的轰鸣，这种振感释放会非常非常减压和爽快。”

IT之家曾报道，一加 7 Pro 上定制了一颗安卓手机里尺寸最大性能最强的横向线性马达，称为Haptic 振动马达。它有超过 200% 的振动量提升，同时，相比传统马达秒级的响应速度，一加 7 Pro 的 Haptic 振动马达做到了毫秒级延迟的触动反馈。

现在，一加8和一加8 Pro已经在京东开启预约。一加8全系采用AMOLED柔性屏，2K分辨率、120Hz刷新率，支持MEMC视频插帧，拥有4096级亮度调节、1300尼特峰值亮度、智能色温感应、10亿7千万色彩精度，一加8屏幕还获得了DisplayMate全系A+认证。

一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布，预计搭载骁龙865，拥有12GB内存，后置4800万像素主摄，内置4300mAh电池，支持30W快充，不支持无线充电。