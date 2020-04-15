为了省钱苹果故意破坏旧款iPhone上的FaceTime功能？法院驳回指控

IT之家4月15日消息 苹果公司本周在佛罗里达州获得了一个小胜利，因为该州联邦法院驳回了针对苹果的一项诉讼，该诉讼声称苹果公司故意破坏了旧款iPhone用户的FaceTime功能，目的是“为了避免昂贵的传输服务”。

早在2017年，苹果就在加州遭遇了一起集体诉讼，声称苹果故意破坏了老款iPhone和iPad用户的FaceTime功能。去年8月，佛罗里达州也出现了类似的诉讼，再次指责苹果在运行iOS 6及之前的设备上破坏了FaceTime。

而在今年2月，苹果同意在加州解决这场官司，与此同时佛罗里达州的一家联邦法院今天裁定，这些指控“不合时宜，必须被驳回”，因此，虽然苹果公司已经同意在加州解决诉讼，但在佛罗里达州的诉讼中，苹果公司已经无需担忧。

佛罗里达州和加州的两起诉讼都是围绕着苹果让使用iOS 6系统的设备的人无法使用FaceTime，主要是为了避免向Akamai支付越来越高的数据费用。

IT之家了解到，当FaceTime最初推出时，有两种技术用于将iPhone连线到一起。第一种是使用点对点标准，在用户之间直接传输音频和视频。另一种使用了“中继方式”，依靠Akami的第三方服务器在用户之间传输数据。

然而，2012年，苹果公司被认定其点对点技术侵犯了VirnetX拥有的专利，从而迫使该公司将所有的FaceTime通话和数据转为中继方式。

这些变化促使苹果公司研究如何降低FaceTime的成本，还促使苹果开发出了一种新的点对点标准，并没有侵犯VirnetX的专利。这项新技术在iOS 7中首次亮相，但诉讼称，苹果意识到这可能会迫使人们升级到iOS 7，或者通过导致重要的数字证书提前过期，因此故意破坏iOS 6上的FaceTime功能。