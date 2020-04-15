2019年全球智能手机处理器市场份额：高通稳坐龙头，三星华为逆势增长

据Counterpoint Research的最新季度手机报告，三星电子和海思（华为）是前五名智能手机应用处理器（AP）制造商中唯一在2019年看到正增长的供应商，苹果高通都出现了不同程度的下滑。三星电子整体占有率在2018年是11.8%，到2019年上涨到14.1%，超过了苹果，排在了第3的位置。

尽管全年下降1.6%，但高通仍然保持稳固的头把交椅，2019年占智能手机AP出货量的三分之一。在中东和非洲（MEA）以外的所有市场中，高通的份额均超过30%，与其他市场相比，高端智能手机的较低需求抑制了对高通芯片组的需求。三星是在欧洲和拉美地区占据了较高的市场占有率，其他地区也对比前一年占有率有所上涨。华为方面在国内市场有大幅增长，不过在其他地区对比前一年有所下滑。

Counterpoint认为随着5G的到来加速了2020年的增长，5G集成芯片将开始成为竞争优势，将5G推向各个价格层。Counterpoint预测最便宜的由集成5G SoC驱动的5G智能手机的价格在2020年下半年将降至300美元以下，在即将推出的苹果5G芯片和高通骁龙8系列机的推动下，还将继续看到高端细分市场的两芯片（离散5G调制解调器）解决方案。