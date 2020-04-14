前英国电信董事长迈克·雷克加入华为英国董事会

北京时间4月14日下午消息 前英国电信（BT）董事长、英国工业联合会（CBI）主席迈克·雷克（Mike Rake）已加入华为英国董事会，担任非执行董事，继在最近几周为这家中国公司抵御政治攻击进行辩护后。

这位曾在戴维·卡梅伦（David Cameron）担任英国首相期间为他提供咨询的商界资深人士，自今年1月以来一直为华为提供咨询。在他的英国电信任期内，他始终与华为保持着密切关系。

对这位行业资深人士的任命一定程度上缘于目前紧张局势的加剧，英国政府决定限制该国电信运营商建设5G和超高速看宽带网络时所能使用的华为设备数量。

在周一的一封公开信中，华为副总裁兼全球政府战略负责人张建岗（Victor Zhang）敦促英国政府不要进一步限制其在英国5G部署中的作用。

今年1月，英国政府顶住了美国以所谓“国家安全”为由要求完全禁止使用华为设备的压力。但一些保守党政界人士在这个问题上掀起的“反叛”，重启了有关华为在关键国家基础设施中所起作用的论战。

曾任英国电信董事长十年之久的迈克爵士在上个月警告称，对使用华为设备的进一步限制，可能会在脱欧后的格局中损害英国。

“任何进一步限制华为5G设备或移除现有4G设备的企图，不仅会产生非常高昂的成本，还会损害与中国的贸易关系，并将大大挫伤政府的宽带雄心。在如此紧要的关头，这将进一步损害我们作为一个经济体的竞争力。”他在一封公开信中说。

迈克爵士在一份声明中表示，Covid-19（新冠病毒）危机加重了他对提供实惠可靠的通信技术的“热情”，促使他决定加入华为。他说：“在英国电信，我亲眼目睹了华为如何与英国领先运营商合作，推出宽带、3G和4G网络。”

英国电信过去十年将华为纳入其“下一代网络”供应商的决定，为这家公司打开了国际市场，如今它已成长为全球最大的电信设备供应商。这发生在迈克爵士到英国电信任职之前，但该运营商以125亿英镑收购了移动运营商EE，从而加强了与华为的关系。

华为英国董事会成立于2011年，每年召开四次会议，其结构为有限责任公司。英国石油（BP）前首席执行官约翰·布朗（John Browne）于2015年加入担任董事长，以消除围绕华为与中国政府关系的公司治理担忧。