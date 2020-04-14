华为MateBook X Pro 2020明日开售：i7-10510U+3K触控屏，9999元

IT之家4月14日消息 华为4月8日在国内发布了MateBook X Pro 2020款，首次采用翡冷翠配色，全面升级了“多屏协同”功能，搭载全新第十代英特尔酷睿处理器和16G高速内存，i7-10510U+16GB+512GB版本售价9999元。

华为MateBook X Pro采用3K全面屏，整机采用金属一体化设计，搭配CNC钻切工艺，整机厚约14.6mm，重约1.33Kg。

华为MateBook X Pro 2020采用13.9英寸高清LTPS低功耗显示屏，拥有3K分辨率、260PPI像素密度、100% sRGB色域（典型值）、1500:1对比度与3:2屏幕比例。

华为MateBook X Pro 2020款搭配华为P40系列和EMUI 10.1系统，支持“多屏协同”功能，既可以处理PC上的办公任务，又可以操作手机APP。

IT之家了解到，除文件、图片、视频智慧互传和文本共享等功能，升级的“多屏协同”让用户可以在MateBook X Pro上直接打开并编辑手机里的文件，保存的文件仍旧在手机的原来位置。手机端的提醒信息，可以直接同步在MateBook X Pro的屏幕上，用户还可以调用电脑摄像头、麦克风、音响等硬件，接打手机电话或视频通话，该功能目前已支持运营商和主流第三方应用的音视频电话，包括微信、QQ、腾讯会议、企业微信、华为WeLink等。

华为MateBook X Pro 2020搭载全新第十代智能英特尔酷睿 i7-10510U / i5-10210U 处理器，配备56Wh电池，搭载NVIDIA GeForce MX250独立显卡，还可以通过全功能USB-C口外接扩展独立显卡。华为MateBook X Pro 2020款现在标配16G高速内存，可选配512GB和1TB 的高速固态硬盘。