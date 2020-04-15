大疆宣布将于4月28日召开发布会：Mavic Air 2无人机可期

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IT之家4月15日消息 大疆创新今天宣布将于北京时间4月28日上午9:30举行发布会，主题为“更进一步”。
官方放出的海报下方可能是即将发布的新品，海报显示其采用流线型设计，带有绿色的LED灯。
值得一提的是，上个月IT之家报道大疆Mavic Air 2真机图已经曝光，这应该就是大疆即将发布的新品。图片显示Mavic Air 2的设计与Mavic 2非常相似，预计Mavic Air 2将更轻更安静，4K拍摄能力和续航水平都会所提升。
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