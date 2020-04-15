微信公众号新增专辑功能，目前正灰度测试

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IT之家4月15日消息 据新榜消息，微信公众号后台增添新模块“专辑”功能，当前处在灰度测试阶段。
▲图自新榜
据悉，目前仅开通了原创声明的公众号可以申请开通。该功能下，公众号可以创建专辑，并添加原创内容作为专辑内容；专辑文章的头部会显示专辑信息，用户可以访问专辑进行连续性阅读。
IT之家了解到，专辑支持自定义“专辑封面”、“专辑名称”和“专辑简介”。专辑会显示专辑内文章的总阅读数，但单篇计数不超过10万。专辑内的文章开头会显示专辑链接，点击即可进入专辑。
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