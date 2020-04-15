“回声”上线《守望先锋》正式服：“最 IMBA”英雄几乎满配活出测试服

IT之家4月15日消息 据IT之家网友投稿，《守望先锋》在今日更新后，第32名英雄“回声/Echo”正式上线，官方曾表示这是《守望先锋2》前的最后一名新英雄。

IT之家本月曾报道，“回声”在3月20日上线《守望先锋》PTR测试服，定位是输出英雄。

技能介绍：

三连射（左键）

朝三角形的位置一次发射3发攻击

黏性炸弹（右键）

回声发射一连串黏性炸弹，短暂延迟后爆炸。

飞空（Shift）

迅速向前飞行，然后可在短时间内自由飞行。

聚能光束（E）

回声在数秒内引导一道光束，对生命值50%以下的目标额外造成极大伤害。

滑翔（空格）

回声可在坠落时滑翔。

复制（Q）

回声变成目标敌方英雄的复制体，并获得该英雄的技能。

Echo最为人乐道的是其可复制敌方英雄的终极技能，技能释放期间可复制敌方英雄外形、皮肤、技能、金武器，并且据称充能速度达到650%，开发组表示这样的设置可以保证Echo在复制英雄期间“可以至少打出一个终极技能”。不过经网友测试，输出英雄猎空最多可以打出7个大招。

Echo在PTR测试服被削弱后，依然是非常不平衡的存在。Echo右键全部命中可造成185点伤害，削弱前伤害超过200。有玩家测试，在不少地图包括控制图中，配合已经被砍的“超级跳”，可以在自家复活点门口直接秒杀敌方一名刚出复活点的200血英雄。另外，Echo E技能对半血英雄可造成每秒200血伤害，坦克位英雄也扛不住。

目前Echo已上线正式服，各位玩家可自行实践“只有铁拳才能打败铁拳”了，或者挑战一下两个铁拳的难度，场上最多同时出现4个铁拳。