水滴筹回应网传殴打视频：轻松筹员工言语威胁所致

IT之家4月15日消息 4月14日，网曝水滴筹员工暴打脚踹轻松筹员工，视频中有人大喊“水滴筹打人了”。4月15日下午，针对网传员工殴打视频，水滴筹发布声明，称目前当事员工正在当地派出所接受调解，水滴筹将尊重和配合警方的处理决定，也为员工个人的鲁莽行为表示歉意。

水滴筹表示，经核实，网传视频并不全面，此事系因轻松筹员工言语威胁和污蔑导致双方产生肢体冲突和斗殴，将继续加强对员工的法治意识教育和管理。

下面是水滴筹声明原文内容：

水滴筹就网传殴打视频的声明 1、4月15日，我们注意到有网友上传所谓“水滴筹员工殴打轻松筹员工”的视频，经核实，网传视频并不全面，此事系因轻松筹员工言语威胁和污蔑导致双方产生肢体冲突和斗殴。目前当事员工正在当地派出所接受调解，水滴筹将尊重和配合警方的处理决定，我们也为我们员工个人的鲁莽行为表示歉意。 2、近期，轻松筹团队内部以水滴筹为假想敌，公开张贴“干死水滴筹”的攻击性标语，并且明确针对水滴筹开展了一系列不规范的挑衅、骚扰和破坏小动作，致使线下连续发生数起双方纠纷和冲突事件。水滴筹多次呼吁良性竞争，但沟通无果。4月1日，轻松筹山西运城地区员工齐某因破坏水滴筹宣传物料，被水滴筹员工师某制止后，对师某大打出手导致师某鼻骨骨折、脸部多处受伤；4月12日，轻松筹福建厦门员工杜某破坏水滴筹宣传物料，被当地警方处理，目前已出具道歉信表示此行为系轻松筹公司领导指示下所为。 3、水滴筹将继续加强对员工的法治意识教育和管理。同时，我们也呼吁同行和我们一道严格自律、理性竞争和规范发展，从而造福真正需要帮助的大病患者。衷心感谢社会各界的关注和支持！

据IT之家了解，水滴筹是社交筹款平台、国内大病筹款平台，轻松筹也推出了“大病救助”模式帮助众多病患在第一时间解决医疗资金等问题，后续还推出了健康互助业务。