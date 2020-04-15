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轻松筹回应员工被水滴筹殴打：保护员工，不向恶势力低头

2020/4/15 18:57:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月15日消息 4月14日，网曝水滴筹员工暴打脚踹轻松筹员工，视频中有人大喊“水滴筹打人了”。4月15日，对于日前水滴筹员工暴打轻松筹员工一事，轻松筹今日予以回应，称“保护员工，绝不向恶势力低头！”对于水滴筹的暴力行径，轻松筹已向当地警方报警，并全力协助警方调查。

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水滴筹回应网传殴打视频：轻松筹员工言语威胁所致

下面是轻松筹回应原文：

1、4月13日上午，水滴筹员工在河北省医科大学第一医院，“致残式”攻击轻松筹员工头部，对轻松筹员工造成严重身心伤害。该视频并非网传，为事实发生。

2、对于水滴筹的暴力行径，轻松筹已向当地警方报警，并全力协助警方调查。

3、水滴筹所谓“经调查”为混淆视听，实为扫楼被举报，怀疑是轻松筹所为，故大打出手，蓄意报复。轻松筹在此严重声明，未对友商进行任何投诉。

4、水滴筹多次对轻松筹员工恐吓、挑衅、主动激起冲突。我方员工已多次忍让，不料直接遭受暴力之苦。（图一）

5、水滴筹多次、在多地，殴打包括轻松筹在内的多个同行。对于此类暴力行为，轻松筹呼吁同业伙伴坚守行业“善”的根本。（图二）

6、轻松筹将不遗余力保护员工人身安全，坚决维护员工权益。

轻松筹对所有员工说：你们保护世界，我们保护你们。

据IT之家了解，水滴筹是社交筹款平台、国内大病筹款平台，轻松筹也推出了“大病救助”模式帮助众多病患在第一时间解决医疗资金等问题，后续还推出了健康互助业务。

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关键词：水滴筹轻松筹捐款

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