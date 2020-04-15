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警方抓获百度网盘“破解版”Pandownload 开发者

2020/4/15 19:20:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月15日消息 今天下午，根据@扬州网警巡查执法 官方微博通报（原微博已删除），宝应网安破获一起黑客攻击计算机系统案件。

今年2月，受害人刘某报案称其下载的“Pandownload”软件会在未授权的情况下，将自己百度网盘的数据共享出去，导致隐私照片和文件泄露。江苏省扬州宝应县局网安民警立即开展案情分析研判，研习法律条文，解剖软件结构。面对满屏的数据，一盯就是几个小时。

经过梳理，警方发现该软件可以以非会员权限突破百度网盘官方设定，实现高速下载，系侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，并且该软件的使用者达到数万人，致使北京百度网讯科技有限公司(“百度公司”)损失高达上千万元。

4月初，在掌握了充分证据后，宝应网安远赴广东，抓捕犯罪嫌疑人蔡某萌，当场查获电脑、手机等作案工具。

经查：2017年，犯罪嫌疑人在家中编写可以通过百度网盘官方服务器的客户端身份认证，实现以非会员权限突破百度网盘官方设定，高速下载“Pandownload”软件，并在互联网上发布。期间犯罪嫌疑人租用网络服务器进行更新维护并发布接受捐赠的收款码，同时建立QQ群，向进群人员收取1至10元不等的进群费，群内提供更稳定的“Pandownload”内测版本。截至案发，犯罪嫌疑人非法获利30万余元。

据IT之家了解，PanDownload此前是一款电脑端百度网盘第三方下载器软件，此款软件能够一键解析百度网盘的下载地址，可实现满速下载，并支持百度帐号登录。

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关键词：百度网盘网盘

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