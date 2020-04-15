光追版《我的世界》抢先体验版周五上线，需要 RTX 2060 及以上显卡

IT之家4月15日消息 根据英伟达官方的消息，北京时间4月17日 《我的世界》 RTX（Minecraft with RTX）即将在 Windows 10 上推出抢先体验版。

英伟达表示将为玩家带来 6 个《我的世界》 全新地图，玩家可从《我的世界》 市场免费下载，体验开启实时光线追踪《我的世界》 带来的无限可能。

NVIDIA、微软和《我的世界》 开发者 Mojang 工作室共同为《我的世界》Windows 10 版添加了名为路径追踪的光线追踪。路径追踪模拟了光线在整个场景中的传输方式，为许多不同类型的效果提供统一的光照计算模型，而这些效果传统上是通过光栅化或混合渲染器单独实现的。其中包括：

来自太阳、天空和各种光源的直射光照

逼真的清晰阴影和柔和阴影

来自发光石和熔岩等发射面的光线

全局照明

水和金属表面的精确反射

可反射、折射和散射的透明材质 ，如彩色玻璃、水、冰

体积雾和光轴

作为行业标准 API，微软的 DirectX 12 Ultimate 为《我的世界》添加光线追踪支持。NVIDIA GeForce RTX™ GPU 是唯一一款拥有专用的 RT Core 的 GPU，为游戏添加实时光线追踪支持。

《我的世界》 的建造积木现已升级材料属性，可模拟真实生活，这是一种被称为基于物理渲染（PBR）的技术。PBR 系统支持材料属性的光发射、粗糙度、深度和金属性，与光线追踪相结合，以实现反射、折射、半透明、透明和全局照明等光照效果，为《我的世界》 带来新可能和全新的创建方式。

《我的世界》RTX 版还为游戏引入 NVIDIA DLSS 2.0。由 RTX Tensor Cores 加速的 DLSS 2.0 是一个改进的深度学习神经网络，可提升帧率，同时为游戏生成精美、清晰的图像。DLSS 2.0 为玩家带来的性能空间——1.7 倍以上的更快帧率，为《我的世界》RTX 版完全路径追踪提供动力。

IT之家了解到，《我的世界》 RTX Windows 10 版将作为免费更新在今年晚些时候向 Windows 10 上安装《我的世界》的用户提供免费更新。玩家需要在 4 月 16 日通过 Xbox Insider Hub 注册，体验《我的世界》 RTX beta 版。Beta 版本将于 4 月 16 日从《我的世界》市场开放免费下载，玩家还需一张 GeForce RTX 2060 或更高版本的显卡，以及最新的 NVIDIA Game Ready 驱动。