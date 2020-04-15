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联想2020款拯救者游戏本屏幕一览：高色域和高刷新率都有了

2020/4/15 20:58:21来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月15日消息 联想2020款拯救者游戏本将于5月份发布，在这之前官方会缓缓地放出新款游戏本的爆料信息。本周，联想官方用了三天时间公布了联想2020款拯救者游戏本的屏幕参数，一起来看一下吧。

根据联想拯救者公布的海报，拯救者R7000/Y7000 2020系列全系采用了100% sRGB屏，300nit亮度；拯救者Y7000P 2020采用了100% sRGB高色域屏，还支持144Hz的刷新率，亮度同样是300nit。定位最高的Y9000K 屏幕素质最高，100% Adobe色域，还支持144Hz刷新率，10bit面板，亮度达到了500nit

IT之家注意到，联想今年的游戏本全面转入高色域，45%或者是72% NTSC色域屏已经基本淘汰，相比2019年产品来说是一个进步。

4月2日，联想在美国官网发布了新款的拯救者游戏本，配备第10代英特尔酷睿H系列处理器，45瓦的TDP。在GPU方面，15英寸版本将可搭载NVIDIA RTX 2060，而更大的17英寸可搭载RTX 2080 Super Max-Q。联想新款笔记本配备新版NVIDIA Advanced Optimus功能，可在屏幕上提供G-SYNC功能，还可更加智能地切换独显和核显以节省电量。

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关键词：联想拯救者

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