新iPhone SE还是iPhone 8s？旧瓶装新酒，缝补又三年

新冠肆虐，一切从简。瘟疫期间，直接官宣。



美国当地时间八点一到，媒体发稿，官网更新，新iPhone SE就这么悄无声息的发布了。距离第一代iPhone SE发布，已经过去了整整四年时间。过去几年，每年春季都会流传iPhone SE二代的消息，但随后却没有了下文。



戈多真的来了。没什么新意，外型、硬件、价格，一切都在预期中。iPhone 8的壳换上了A13芯片，套上了iPhone SE的名号，399美元起售(国内售价3299元)。本周五开始预定，下周五上市交付。中国地区可以入店购买，其他地区只能网购送货。

从外观设计来看，新iPhone SE实际上是iPhone 8的升级版。按照以前的命名，或许这款新机更应该命名为iPhone 9或者8s，而不是iPhone SE 2。苹果似乎对9这个数字无感。2017年正逢iPhone发布十周年，旗舰机直接用X(罗马字母10)来命名，直接跳过了9，次旗舰命名为iPhone 8。这次干脆套上了SE的名号，完全没有要重启9的意思。有趣的是，微软Windows也是直接从8跳到了10，但微软有自己的理由，不想和Win 98混淆。

那么新iPhone SE和iPhone 8相比，到底有什么变化呢？外观设计几无变化，尺寸重量没有变化，屏幕规格没有变化，电池续航没有变化，防水级别没有变化，指纹识别没有变化，单一镜头没有变化，单卡网络没有变化。两款机器的调整之处在于：苹果Logo位置略微移动，原本的粉色变成了红色，存储增加了256GB的选择。升级之处在于：从A11芯片升级到A13仿生芯片，拍照增加了人像模式，视频增加了立体声和稳定功能，起售价格降了50美元。

简而言之，你当年怎么使用iPhone 8，现在就怎么用新iPhone SE。再想一下，2016年的iPhone SE沿用了2013年的iPhone 5s部件，2020年的iPhone SE分摊了2017年的iPhone 8的成本。缝缝补补又三年，库克果然是最会过日子的供应链大师。

苹果为什么到了2020年还要推出iPhone 8的简单升级版？当然是因为有市场需求。那么这款机器的主要用户群是哪些人？

最大原因当然是因为小屏机依然还有市场，还有不少人喜欢小屏手感。过去几年智能手机屏幕越来越大，Android阵营几乎已经放弃了小屏机用户。相比之下，三星S20和华为P40已经算是Android阵营的小屏机。曾经问过摩托高管是否会出Moto X的复刻版，他们一脸诚恳说这个尺寸已经没有市场了，也无法承载新功能带来的尺寸需求。

毕竟Android市场竞争极为激烈，各家厂商都必须绞尽脑汁拼命堆料，增加各种新卖点新功能才可能会有销路。单摄不行上双摄，双摄不行上三摄，三摄不够上一亿像素，生怕被指责不够有诚意。屏幕必须6.2寸起步，怎么可能还有小屏机。对Android厂商来说，沿用三年前的设计和规格无异于自寻死路。

但苹果依然可以收割这个细分市场，依然可以简单旧瓶装新酒，换上最新芯片继续卖老机器。苹果用户对4.7寸屏幕依然还有热情。从2014年开始启用4.7寸以来，这一尺寸是苹果销量最高的型号。按照苹果官方数据，4.7寸iPhone迄今已经售出了超过5亿部。相对于至少188克、屏幕至少5.8寸的旗舰iPhone，148克的4.7寸新iPhone在尺寸和重量确实非常轻巧玲珑。

对于2015年的iPhone 6s、2016年的iPhone 7、2017年的iPhone 8的用户群来说，他们中的iPhone即便已经更换电池，但多年前的处理器和运存已经难以满足目前的软件需求，也到了必须升级的时候。如果他们不想换大屏机器，新iPhone SE无疑是一个最适合的升级选择。再说，如果一个用户这么多年还没升级机器，预算应该也是一个主要考虑因素。

价格当然是新iPhone SE最大的卖点。399美元是目前最便宜的苹果新机。在2020年这个特殊时期，新iPhone SE具有重要的意义。全球经济形势因为新冠疫情而前景迷茫，在新冠疫苗或特效药出来之前，各国经济都不太可能完全恢复正常；原本高歌猛进的美国经济已经明显进入衰退，过去三周更有近1700万人因为停摆措施而失业。在这样的情况下，价格昂贵的新iPhone或许是民众最先放弃的非必需消费，而价格低廉的新iPhone SE显然会更具市场前景。

随着iPhone旗舰价格的不断飙升，运营商放弃补贴机制，iPhone的销量增长原本就已经陷入停滞，2019年更是陷入了历史低谷。今年年初券商伯恩斯坦分析师认为，过去几年用户购机升级周期已经从此前的不到两年延长到了三年甚至更长。价格相对较低的iPhone XR和iPhone 11成为了过去两年苹果的主力出货机型。

在新兴市场，价格低廉的新iPhone SE更将成为苹果的主力机型。全球智能手机的主力市场早已陷入饱和，过去几年销量甚至出现萎缩，但印度、东南亚和拉美等新兴市场则成为了增长重点。这些市场基本被三星和中国厂商所瓜分，而价格昂贵的苹果旗舰一直表现孱弱，苹果销量最好的机型是iPhone XR。新iPhone SE将担负起苹果争夺新兴市场份额的重任。

iOS始终是苹果iPhone最大的卖点。399美元的最新芯片iPhone，即便是三年前的设计，依然具有一定的吸引力。大概只有苹果才有底气把三年前的机器换个芯片继续卖。换成其他Android厂商，这种行为和销量自杀没什么差别。即便是这样的简单升级款iPhone，依然占据了国内外几乎所有媒体的科技板块头条。

相比3000多元同一价位区间的Android机型，新iPhone SE不支持5G网络，国行还是单卡单待，拍照已经明显落后，确实没有太大诚意。但如果用户已经买了iOS的诸多应用，家里又有不少苹果的周边产品，那么依然会继续使用苹果的手机。在iPhone现有型号里面，显然新iPhone SE是一个实惠的选择。(注：新iPhone SE是单卡槽，美版支持eSIM卡)

最后聊点个人感受，虽然每年都升级iPhone旗舰，但却一直留着钢琴黑版iPhone 7。这款机器或许是握持手感最佳的iPhone，尺寸轻松放进裤袋，138克的重量在带着跑步时更是最佳选择。但A10芯片用到了iOS 13时代已经勉强，拍照画质也无法令人满意，电池续航更是一大致命软肋。即便在官方活动更换了电池，平时也无法做到朝九晚五，很难作为主力机使用。但最近因为新冠疫情，出门必须戴口罩，面部识别多有不便，因此又搬出了iPhone 7，出门买菜的时候使用正合适。

看看手里的iPhone 7，缝缝补补又三年。