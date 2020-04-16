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苹果iPhone SE第二代支持WiFi 6/Express卡，但没有搭载U1芯片

2020/4/16 6:28:16来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月16日消息 据Macrumors报道，苹果新款iPhone SE本质上是硬件更新版的iPhone 8。除A13芯片外第二代iPhone SE还具有其他一些值得注意的硬件升级。

与‌iPhone 11‌和11 Pro一样，‌第二代苹果iPhone‌ SE支持802.11ax WiFi 6，拥有与iPhone 11‌相同的LTE，蓝牙和WiFi规格：

· 具有2x2 MIMO和LAA4的千兆级LTE

· 具有2x2 MIMO的802.11ax Wi‑Fi 6

· 蓝牙5.0

· NFC

· Express卡

WiFi 6是最新的WiFi协议，它的下载速度比WiFi 5（802.11ac）快38%。到目前为止WiFi 6尚未得到广泛采用，但是随着相应的路由器等硬件陆续上市，在未来几年内WiFi 6将变得越来越重要。‌同时第二代iPhone‌ SE还支持NFC以及具有动力储备的Express卡，后者在iPhone 11和11 Pro中也有所包含，这意味着即使‌iPhone‌的电池电量耗尽，用户也可以对Express Transit卡进行身份验证。

IT之家了解到，尽管‌iPhone‌ SE与iPhone 11系列共享许多功能/配置，但它未搭载支持超宽带技术以提高空间感知能力的U1芯片

苹果iPhone 11和11 Pro中的U1芯片使iPhone可以精确定位其他配备U1的Apple设备，从而更容易在室内定位丢失的设备。苹果公司将超宽带技术描述为“起居室规模的GPS”同时可以相信这是苹果AirTags的关键功能。

AirTags类似于Tile，用户可将其附加到钥匙和钱包等物品上以使它们可以在iPhone，iPad和Mac 上的“Find My”App中“现身”。苹果AirTags将可通过标准蓝牙定位，但利用超宽带技术跟踪物品可能会更加准确。

目前，U1芯片仅限于苹果公司的旗舰iPhone搭载。

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关键词：苹果iPhone

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