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苹果iPhone SE第二代支持触感触控：3D Touch已从iPhone中消失

2020/4/16 7:33:31来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月16日消息 据外媒Macrumors报道，像iPhone XR，iPhone 11，11 Pro和11 Pro Max乃至于新iPhone SE都支持Haptic Touch（触感触控）而不是3D Touch，这意味着‌3D Touch已正式从iPhone‌阵容中被淘汰，iPhone Xs是最后一款支持3D Touch的iPhone产品。

苹果于2018年首次在iPhone XR中删除了3D Touch并将其替换为Haptic Touch（触感触控），此后苹果将该功能推广到整个2019 ‌iPhone‌产品阵容，现在第二代iPhone‌ SE也加入了该功能。触觉触摸类似于3D Touch且提供许多相同的功能，但是前者对压力不敏感，用户长按或按住某个图标进而产生触觉反馈然后弹出辅助菜单，内容会根据使用功能的位置而有所不同。

IT之家了解到，对于那些从带有3D Touch‌的旧手机更换到‌第二代iPhone‌ SE的用户而言，刚开始的时候他们会对Haptic Touch‌感到陌生，因为它比‌3D Touch‌手势慢。不过由于两者工作方式类似，因而大多数用户应该会很快习惯这种新操作。

苹果在‌iPhone‌系列产品中用Haptic Touch‌取消‌3D Touch‌的好处是可以为所有‌iPhone‌和iPad型号提供类似的体验。

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关键词：苹果iPhone

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