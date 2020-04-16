百度网盘破解版Pandownload开发者被抓，官方已回应

IT之家4月16日消息 据扬州网警巡查执法官方消息，百度网盘破解版Pandownload开发者已被抓，同时百度网盘官方于今日凌晨对此事做出了回应。

百度网盘方面表示，官方一直积极配合警方，严厉打击侵犯百度网盘用户数据隐私的犯罪行为。同时，百度网盘也会持续通过技术不断提升用户体验。

IT之家此前报道，据扬州网警官方通报的消息显示，2017年犯罪嫌疑人在家中编写可以通过百度网盘官方服务器的客户端身份认证，实现以非会员权限突破百度网盘官方设定，高速下载“Pandownload”软件，并在互联网上发布。期间犯罪嫌疑人租用网络服务器进行更新维护并发布接受捐赠的收款码，同时建立QQ群，向进群人员收取1至10元不等的进群费，群内提供更稳定的“Pandownload”内测版本。截至案发，犯罪嫌疑人非法获利30万余元。

官方回应原文：

我们一直积极配合警方，严厉打击侵犯百度网盘用户数据隐私的犯罪行为。同时，百度网盘也会持续通过技术不断提升用户体验。如果大家对百度网盘有什么建议或者意见，可以联系我们，我们会悉心听取大家的反馈，让百度网盘未来可以更棒。这里悄悄透露下，有些具体的措施在今年就可以落地，大家敬请期待。最后，谢谢大家一直以来对百度网盘的支持，是你们的支持让百度网盘坚持到现在，感谢。