内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPad之家>iPad新闻

测试发现2020款iPad Pro LiDAR模组对拍照提升不大

2020/4/16 15:37:04来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月16日消息 据Appleinsider报道，苹果早前正式发布带有LiDAR传感器的2020款iPad Pro，近日也有博主对这款产品进行了实拍测试，结果发现其后摄模组的样张表现与现有的iPhone 11系列产品相比仍然较为逊色。

▲左iPad Pro 2018，右iPad Pro 2020

IT之家了解到，Hailide Camera应用开发者Sebastien de With对2020款iPad Pro的后摄模组测试后发现，2020款iPad Pro的广角镜头几乎与2018年iPad Pro的相同，同时由于A12Z芯片与A12X类似，2020 款iPad Pro并不能用到iPhone 11系列的Deep Fusion技术。

Sebastien de With表示，2020款iPad Pro的实拍表现更接近于iPhone 8，更不要指望其超广角镜头模组超越iPhone 11 Pro的后摄表现。值得注意的是2020 款 iPad Pro后摄模组的等效焦距不是13 mm，而是14 mm，同时2020款iPad Pro采用的超广角摄像头不是iPhone 11同级的 1200万像素，而是1000万像素，其照片输出上限为3680×2760像素。

▲左iPhone 11 Pro，右iPad Pro 2020。

Sebastien de With认为，2020款iPad Pro的后摄模组表现与iPhone 6的8MP后摄模组表现“差异不大”，其最小曝光时间为1/62000秒，相较于iPhone 11的1/45000秒略有提升。

两者的最低/最高感光度也略有不同，分别为ISO 19——1824及ISO 21——2016。此外Sebastien de With认为，全新的LiDAR传感器分辨率不足以增强实拍表现。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPad Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    