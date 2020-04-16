测试发现2020款iPad Pro LiDAR模组对拍照提升不大

IT之家4月16日消息 据Appleinsider报道，苹果早前正式发布带有LiDAR传感器的2020款iPad Pro，近日也有博主对这款产品进行了实拍测试，结果发现其后摄模组的样张表现与现有的iPhone 11系列产品相比仍然较为逊色。

▲左iPad Pro 2018，右iPad Pro 2020

IT之家了解到，Hailide Camera应用开发者Sebastien de With对2020款iPad Pro的后摄模组测试后发现，2020款iPad Pro的广角镜头几乎与2018年iPad Pro的相同，同时由于A12Z芯片与A12X类似，2020 款iPad Pro并不能用到iPhone 11系列的Deep Fusion技术。

Sebastien de With表示，2020款iPad Pro的实拍表现更接近于iPhone 8，更不要指望其超广角镜头模组超越iPhone 11 Pro的后摄表现。值得注意的是2020 款 iPad Pro后摄模组的等效焦距不是13 mm，而是14 mm，同时2020款iPad Pro采用的超广角摄像头不是iPhone 11同级的 1200万像素，而是1000万像素，其照片输出上限为3680×2760像素。

▲左iPhone 11 Pro，右iPad Pro 2020。

Sebastien de With认为，2020款iPad Pro的后摄模组表现与iPhone 6的8MP后摄模组表现“差异不大”，其最小曝光时间为1/62000秒，相较于iPhone 11的1/45000秒略有提升。

两者的最低/最高感光度也略有不同，分别为ISO 19——1824及ISO 21——2016。此外Sebastien de With认为，全新的LiDAR传感器分辨率不足以增强实拍表现。