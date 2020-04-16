比亚迪「汉」中控屏全新 UI 设计公布：采用太极元素

IT之家4月16日消息 比亚迪汽车今天公布了比亚迪汉全新车型的中控屏UI设计，号称灵感源自太极，在意不在形，中式豪华与中国文化大成之作，比亚迪汉全新UI，“一见”开启。

根据海报介绍，太极在意不在形，阴阳平衡，动静两仪，融古今视觉审美之源，通人机交互传感之理，是为比亚迪汉全新UI设计的万物化生之道。

比亚迪汉太极UI分为几种变化形势，包括常态、识别主驾、识别副驾、处理中、识别障碍、播报、音乐、绿净等等。

IT之家此前报道，比亚迪汉将分为EV版和DM版，两个版本的前脸设计是完全不同的，而比亚迪汉DM版也有两种完全不同设计风格。

第一种是官方透露的“Dragon Face 2.0”设计，看起来沉稳大气。第二种更显运动化。“龙脸”嘴巴尺寸更加夸张，进气格栅变为网状，车头很有精神，饱含视觉冲击力。

3月29日比亚迪举行了刀片电池超级发布会。比亚迪正式面向外界发布了刀片电池，并且确认比亚迪“汉”新车型将首发搭载刀片电池。除了安全之外，刀片电池还具有高电压放电能力，能够为纯电动汽车提供更强劲的动力输出和加速能力，以2020年中将发布的比亚迪汉EV为例，在搭配全球首次量产应用的“高性能碳化硅MOSFET电机控制模块”之后0-100km/h加速仅需3.9秒，续航可以达到605km。